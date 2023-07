Twoje sprzęgło też tak działa? Jedź do mechanika, zanim będzie za późno

Spis treści: 01 Sprzęgło - twoje też tak działa?

Podczas normalnej eksploatacji sprzęgło zużywa się powoli, przez co początkowe objawy wyeksploatowania mogą być trudne do dostrzeżenia. Kierowcy często zauważają problemy dopiero podczas jazdy innym samochodem. Wtedy stają się świadomi, że podczas ruszania sprzęgło może "brać" zbyt nisko lub za wysoko, a do jego naciśnięcia wymagana jest większa siła niż wcześniej. Takie sygnały wskazują na nadchodzące problemy. Poniżej przedstawiamy typowe objawy, które sugerują potrzebę sprawdzenia stanu sprzęgła.

Gdy po zwolnieniu pedału sprzęgła samochód niechętnie i słabo przyspiesza, a obroty silnika gwałtownie rosną, może być to oznaka konieczności wymiany całego sprzęgła. Ślizgające się sprzęgło może wskazywać na zużycie elementów ciernych sprzęgła, zaolejenie sprzęgła, uszkodzone sprężyny centralnej lub niesprawność układu sterowania sprzęgłem. Konieczność wymianę całego elementu może sugerować również smród spalenizny podczas ruszania lub szarpanie samochodu.

Zdjęcie Warto zwrócić uwagę na to, w którym miejscu sprzęgło zaczyna "brać" / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Kiedy sprzęgło "bierze" za nisko, a samochód niespodziewanie przyspiesza nawet przy delikatnym puszczeniu pedału, może to oznaczać niesprawność docisku sprzęgła. Taka usterka może utrudniać poruszanie się samochodem szczególnie przy niskich prędkościach. Ignorowanie tego problemu może doprowadzić do sytuacji, w której sprzęgło przestaje rozłączać silnik i skrzynię biegów, co uniemożliwi zmianę biegów. W późniejszym czasie może również spowodować awarię hydraulicznego wysprzęglika.

Kiedy nasz samochód rusza dopiero wtedy, gdy pedał sprzęgła jest niemal całkowicie zwolniony, może to oznaczać znaczne zużycie okładzin tarczy sprzęgła. Jeśli sprzęgło "bierze" za wysoko, może być to wynik zawodzenia mechanizmu automatycznej regulacji lub zużycia okładzin w stopniu, który nie pozwala na kompensację. Takie sprzęgło będzie bardziej podatne na ślizganie, ponieważ nie jest w stanie przenosić dużych obciążeń. Nadmierne ślizganie może prowadzić do uszkodzenia całego sprzęgła oraz innych podzespołów, takich jak koło dwumasowe lub docisk, doprowadzając finalnie do ich przegrzania.

Zdjęcie Awarii sprzęgła lepiej nie ignorować / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W sytuacji gdy sprzęgło w jednym momencie "bierze" za nisko, a w innym za wysoko, może to wskazywać na problem z układem regulacji luzu sprzęgła lub niesprawność układu sterowania sprzęgłem. Często przyczyną jest zapowietrzony układ hydrauliczny sterowania sprzęgłem.

Konieczność mocniejszego wciskania pedału sprzęgła lub odczuwalny opór przy zmianie biegów? To może wynikać ze zużycia docisku sprzęgła lub niesprawnego układu sterowania sprzęgłem. Zgrzyty podczas zmiany biegów mogą natomiast świadczyć o tym, że sprzęgło nie rozłącza w pełni silnika od skrzyni biegów, zaś hałas pojawiający się po naciśnięciu pedału sprzęgła może być objawem usterki łożyska oporowego.

Zdjęcie Zgrzytanie i szarpanie nie są dobrymi sygnałami. Często zwiastują spory wydatek / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Wszystkie te objawy wskazują na konieczność podjęcia działań i wizyty w serwisie, w celu sprawdzenia stanu sprzęgła i ewentualnej naprawy.