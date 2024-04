Trzynastolatek skasował Lamborghini. Właściciel sam wręczył mu kluczyki

Departament kanadyjskiej policji poinformował o niecodziennej interwencji, do której doszło na autostradzie w pobliżu miejscowości Vancouver. Zgłoszenie dotyczyło wypadku Lamborghini Huracan, które zjechało z drogi i uderzyło w ogrodzenie. Po dotarciu na wskazane miejsce policjanci zastali samochód porzucony w rowie. Po samym kierowcy nie było jednak śladu.

Z uwagi na skalę zniszczeń i wartość włoskiego auta, mundurowi postanowili przeprowadzić szeroko zakrojone śledztwo. Dosyć szybko udało im się dotrzeć do właściciela sportowego wozu, który - jak się okazało - wcześniej wystawił samochodów na sprzedaż. Wśród klientów zainteresowanych włoskim modelem trafił się pewien młodzieniec, który zdecydował się zabrać auto na "jazdę testową". To właśnie wtedy doszło do wypadku.

