Trzaskowski przeprasza. Ważna inwestycja z opóźnieniem

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa zaliczyła kolejne spore opóźnienie. Tym razem powodem mają być zaniedbania po stronie wykonawcy. O sytuacji poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który przeprosił mieszkańców za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dziś wykonawca, firma Budimex, ogłosił, że nie dotrzyma wielokrotnie deklarowanego terminu oddania trasy. Fakt, że to opóźnienie nastąpi wyłącznie z winy wykonawcy, nie jest szczególnie pocieszający i nie zdejmuje ze mnie obowiązku przeprosin - chciałbym Państwa w imieniu naszego miasta przeprosić. napisał Rafał Trzaskowski.

Z publikacji wynika, że część zrealizowanych już prac została źle wykonana i musi zostać poprawiona. Konkretną przyczyną ma być nieprawidłowe twardnienie niektórych podlewów żywicznych między szyną a betonową płytą torową. Jak zaznaczył prezydent - władze miasta rozmawiały już z wykonawcą, który zobligował się do pokrycia kosztów prac naprawczych. Jednocześnie firma zadeklarowała się do zmaksymalizowania wysiłków na rzecz "szybkiego i rzetelnego zakończenia budowy". Niestety według nowego planu działań naprawczych, ta potrwa ok. 8 tygodni dłużej.

Reklama