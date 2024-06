Toyota Proace Max to hit wśród Polaków. Ma gwarancję na 1 mln km

Spis treści: 01 Toyota Proace Max z sukcesem sprzedażowym

Toyota Proace Max z sukcesem sprzedażowym

Toyota Proace Max, konstrukcyjny bliźniak dostawczaków z koncernu Stellantis (produkowany jest m.in. w zakładzie tej grupy znajdującym się w Gliwicach), cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich klientów. Jak informuje polski importer, wkrótce po rozpoczęciu przedsprzedaży zarezerwowano 85 samochodów, z czego 52 egzemplarze zamówiono już w ciągu czterech pierwszych godzin.

Toyota Proace Max jest dostępna w różnych konfiguracjach przestrzeni ładunkowej. Klient może zdecydować się na furgon, podwozie do zabudowy (z kabiną pojedynczą lub podwójną) oraz wariant ze skrzynią załadunkową (pojedyncza lub podwójna kabina).

Jakie silniki w Toyocie Proace Max?

Toyota Proace Max jest napędzana przez silnik Diesla o pojemności 2,2 l, który jest dostępny w różnych wariantach mocy. Chętni na zakup auta z manualną, sześciobiegową skrzynią mają do wyboru wersje generujące 120 KM i 320 Nm, 140 KM i 350 Nm oraz 180 KM i 380 Nm. Dwa ostatnie warianty można nabyć także z ośmiobiegowym automatem. Wówczas oferują one wyższy moment obrotowy - 140 KM i 380 Nm, a także 180 KM i 450 Nm. Polski importer zapowiada, że wkrótce do oferty dołączy napęd elektryczny z akumulatorem o pojemności 110 kWh.

Zdjęcie Toyota Proace Max dostępna jest z silnikiem Diesla o pojemności 2,2. Dostępny jest on w różnych wariantach mocy - od 120 KM do 180 KM. / materiały prasowe

Wyposażenie Toyoty Proace Max

Toyota Proace Max oferowana będzie w dwóch wersjach wyposażenia - Active oraz Comfort. W pierwszej z nich na wyposażeniu znajdziemy m.in.:

tempomat z ogranicznikiem prędkości

układ rozpoznawania znaków drogowych

kamerę cofania z dynamicznymi liniami

czujniki parkowania z tyłu

przednie i tylne światła halogenowe

manualną klimatyzację

tylne drzwi otwierane pod kątem 180 stopni (furgon)

analogowe zegary z 3,5-calowym wyświetlaczem

5-calowy ekran multimediów

Druga z wersji wyposażenia, Comfort (dostępna wyłącznie z nadwoziem furgon), oferuje dodatkowo:

adaptacyjny tempomat (z funkcją Stop&Go, w odmianie z automatyczną skrzynią biegów)

system kamer 360 stopni

czujniki martwego pola

łączność z telefonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay

cyfrowe lusterko wsteczne

przednie światła Full LED

tylne drzwi otwierane pod kątem 270 stopni (furgon)

10-calowy ekran multimediów

Polski importer zwraca uwagę, że 60 proc. zamówień z pierwszych godzin przedsprzedaży to egzemplarze z silnikiem o mocy 140 KM w wersji Active oraz z dodatkowym pakietem Multimedia. Oferuje on m.in.: automatyczną klimatyzację, 10-calowy ekran multimediów, łączność z Apple CarPlay i Android Auto czy 7-calowy ekran przed kierowcą.

Zdjęcie Toyota Proace Max oferowana jest w dwóch wersjach wyposażenia - Active oraz Comfort (tylko w wersji furgon). / materiały prasowe

Ile kosztuje Toyota Proace Max? Gwarancja do 1 mln km

W przypadku furgonu w odmianie wyposażenia Active, ze 120-konnym silnikiem i sześciobiegową skrzynią manualną, ceny startują od 140 100 zł. Wersja Comfort z tym samym napędem to koszt co najmniej 159 400 zł. W przypadku podwozia i wariantu ze skrzynią (w wersji z podwójną i pojedynczą kabiną) gama napędowa ograniczona jest do wersji 140-konnej z sześciobiegowym manualem lub 180-konnej z ośmiobiegowym automatem. Ceny podwozia startują od 142 900 zł, z kolei wariantu ze skrzynią - od 156 900 zł. Ceny wspomnianego już pakietu Multimedia to 8,9 tys. zł.

Polski importer przypomina, że Proace Max, podobnie jak pozostałe modele z linii Toyota Professional, objęta jest gwarancją na trzy lata lub do 1 mln kilometrów.