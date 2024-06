To najdłuższa ulica w Polsce. Przejazd nią trwa nawet 40 minut

Zadaniem Wału Miedzeszyńskiego, który w latach 1906 - 1911 pełnił funkcję tradycyjnego wału przeciwpowodziowego, była ochrona Saskiej Kępy przed kaprysami Wisły. Z czasem jednak dobrze znany system przeciwzalewowy przekształcił się w drogę, a następnie w ulicę, która do dziś odgrywa ważną rolę w układzie komunikacyjnym stolicy.

Wał Miedzeszyński to najdłuższa ulica w Polsce

Wał Miedzeszyński rozciąga się od Mostu Poniatowskiego na północy do granicy Warszawy na południu. Jego ponad 14-kilometrowa nitka stanowi ważny szlak komunikacyjny, często wykorzystywany przez kierowców omijających bardziej zakorkowane trasy w centrum miasta. Wzdłuż ulicy znajdują się liczne tereny zielone, parki oraz ścieżki rowerowe, co sprawia, że jest to popularne miejsce rekreacji. Jednocześnie w ciągu ostatnich lat w obrębie wału dokonano licznych modernizacji, mających na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa.

Zdjęcie W godzinach szczytu przejazd Wałem Miedzeszyńskim może wynosić nawet 40 minut. / Adam Burakowski/REPORTER / East News

Według wyliczeń Urzędu Miejskiego Warszawy - w godzinach szczytu przejazd Wałem Miedzeszyńskim może trwać nawet 40 minut. W czasie mniejszego zatłoczenia, pokonanie 14-kilometrowej ulicy to zazwyczaj 20-25 minut. Warto wspomnieć, że dla osób korzystających z rowerów, trasa oferuje dobre warunki do bezpiecznego i szybkiego przejazdu, omijając jednocześnie korki.

Oto najdłuższe ulice w Polsce. Nie wszystkie leżą w Warszawie

To jednak nie wszystko. Zaraz po Wale Miedzeszyńskiego na liście najdłuższych ulic w naszym kraju znajduje się kolejna arteria Warszawy. Jest nią dobrze znana ulica Puławska, która mierzy 12,2 km, z kolei trzecie miejsce dzierżą, także warszawskie, Aleje Jerozolimskie o długości 11,9 km.

Zdjęcie Także dla osób korzystających z rowerów, trasa oferuje dobre warunki. / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Poniżej prezentujemy listę 10 najdłuższych ulic w naszym kraju. Nie wszystkie z nich znajdują się w obrębie stolicy.

Wał Miedzeszyński, Warszawa, długość 14,5 km

Puławska, Warszawa, długość 12,2 km

Aleje Jerozolimskie, Warszawa, długość 11,9 km

Kartuska, Gdańsk, długość 11,7 km

Pomorska, Łódź, długość 11,3 km

Trakt Lubelski, Warszawa, długość 9,7 km

Wał Zawadowski, Warszawa, długość 9,5 km

Modlińska, Warszawa, długość 9,4 km

Okólna, Łódź, długość 9,4 km

Kolumny, Łódź, długość 9,3 km