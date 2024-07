Nowe wyposażenie w ciężarówkach. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Zgodnie z unijnymi regulacjami, od lipca 2024 roku wszystkie nowo rejestrowane ciężarówki muszą posiadać zaktualizowaną listę wyposażenia fabrycznego. Nowe przepisy narzucają na producentów obowiązek montowania elementów, mających podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach. Od tej pory wszystkie ciągniki wprowadzane na rynek muszą być obligatoryjnie wyposażone w:

system kamer lub czujników cofania

system monitorowania martwego pola

system aktywujący światła awaryjne podczas gwałtownego hamowania

system ostrzegający o osobach lub obiektach znajdujących się przed pojazdem

system ostrzegający o przekroczeniu dozwolonej prędkości

system ostrzegający kierowcę o symptomach przemęczenia

system monitorowania ciśnienia w oponach przyczepy i naczepy

DAF podłączył blokadę alkoholową do zaworu hamulca. Kierowca uruchomi silnik, ale nie ruszy bez zbadania się alkomatem.

Alkomaty w ciężarówkach. Unia walczy z pijanymi kierowcami

Na liście obowiązkowego wyposażenia znalazła się także instalacja umożliwiająca podłączenie blokady alkoholowej, odcinającej zapłon do momentu poddania się badaniu na obecność alkoholu. To rozwiązanie, dzięki któremu nietrzeźwy kierowca nie będzie w stanie uruchomić silnika, jeśli w wydychanym powietrzu zostanie wykryty alkohol. Obowiązkiem producenta będzie bowiem przygotowanie samej instalacji. Warto jednak zaznaczyć, że zakup i instalacja alkomatu będzie po stronie przewoźnika. Na ten moment nie ma obowiązku badania trzeźwości kierowców przed rozpoczęciem jazdy.

Nieco inaczej do sprawy podszedł DAF. Holenderki producent nie podłączył alkomatu bezpośrednio do zapłonu, lecz do zaworu hamulca postojowego. Dzięki temu rozwiązaniu kierowca może uruchomić silnik w celu uruchomienia klimatyzacji czy doładowania akumulatorów, nawet jeśli nie jest jeszcze gotowy do rozpoczęcia jazdy.

Producenci ciężarówek będą mieli więcej obowiązków. Ceny pójdą w górę?

W nadchodzących latach pojawią się kolejne regulacje, które nałożą na producentów ciężarówek m.in. obowiązek montażu systemu monitorującego zachowania kierowcy i ostrzegającego o symptomach braku skupienia na drodze (od 2026 r.) czy obowiązek montażu “czarnej skrzynki" zapisującej informacje o zachowaniu pojazdu przed momentem wypadku (od 2029 r.).

Wszystkie te modyfikacje mogą sprawić, że na przestrzeni następnych lat nowe ciągniki zdrożeją. Analogiczną sytuację można zaobserwować na rynku aut osobowych. Z roku na rok auta mają coraz bogatsze wyposażenie w standardzie, jednak to bezpośrednio przekłada się na ich ceny.

