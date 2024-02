To koniec biletów i kasowników. Wielkie zmiany w warszawskiej komunikacji

Warszawska komunikacja pożegna się z kasownikami i kartonowymi biletami. Tak przynajmniej wynika z planów ratusza, który od października ub. roku rozgląda się za firmą gotową podjąć się zadania, jakim jest wdrożenie nowego systemu biletowego w warszawskiej komunikacji. Kiedy miasto wyłoni zwycięzcę przetargu?

Kiedy wejdzie w życie nowy system biletowy?

Jak przekazał Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM w rozmowie z portalem portal tvn24.pl, do dialogu konkurencyjnego zgłosiło się pięciu oferentów. W tym momencie oferty są weryfikowane, a już niebawem zostanie wyłoniona najlepsza. Nowy system, jak wierzą urzędnicy, mógłby zostać uruchomiony po ok. półtora roku od wyboru wykonawcy.

Reklama

Kolejne dwa lata będą potrzebne na całkowite wdrożenie go do pojazdów komunikacji. Jeżeli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy system wejdzie w życie od 2028 roku.

Jak będzie działał nowy system biletowy?

Zamiast biletomatów, będzie aplikacja. Warszawa idzie z duchem czasu i wszystko planuje przenieść na urządzenia mobilne. Pasażerowie będą mogli opłacić przejazd komunikacją miejską za pośrednictwem aplikacji lub portalu pasażera. Z poziomu aplikacji będzie można także kupić bilet okresowy oraz doładować bilety długookresowe.

Częścią planu jest całkowita rezygnacja z biletów kartonikowych. Za przejazdy będziemy zbliżeniowo kartami, telefonami lub zegarkami. To wymaga jednak, by stare kasowniki zostały zastąpione nowocześniejszymi urządzeniami. Jedną z kluczowych funkcji nowych urządzeń będzie możliwość zaplanowania trasy - wówczas system dobierze dla nas najlepsze połączenie i zaproponuje najkorzystniejszy bilet.

Zdjęcie W 2023 roku pojazdami WTP wykonano 955 796 344 przejazdów / Paweł Wodzyński / East News

Gdzie będzie działał nowy system?

Wiele wskazuje na to, że nowy system biletowy obejmie tramwaje, autobusy i metro, jednak nie będzie wdrożony do Kolei Mazowieckich czy Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Jak wyjaśnił rzecznik ZTM, ci przewoźnicy mają swoje własne systemu biletowe.

Warszawską komunikacją podróżuje miliard osób rocznie

Nowy system może przyczynić się do poprawy komfortu podróżowania wielu warszawiakom i nie tylko. Zwłaszcza, że mowa o naprawdę wielu pasażerach. Jak podaje UM Warszawa, w ubiegłym roku transportem publicznym w aglomeracji warszawskiej, czyli pojazdami WTP - autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej (w ramach oferty wspólnego biletu) wykonano dokładnie 955 796 344 przejazdów.

Najwięcej pasażerów skorzystało z przewozów autobusowych - 452 220 927 (+12 proc. r/r). Na drugim miejscu znalazły się przejazdy tramwajami - 48 903 710 pasażerów (+1 proc. r./r). Z kolei z usług metra skorzystało 199 974 995 osób (+24 proc. r/r). Pociągami SKM podróżowało w 2023 roku aż 15 161 244 pasażerów (-15 proc. r/r).

Rekordowe przejazdy to i rekordowe wpływy

W 2023 sprzedano w stolicy 113 177 023 bilety, co oznacza wzrost o ponad 11 proc. w porównaniu z rokiem 2022. Najchętniej wybierano bilety czasowe (20-minutowe), których sprzedano łącznie 59 356 961. Do 46 539 091 wzrosła - o całe 12 proc. - także liczba sprzedanych biletów jednorazowych (75- i 90-minutowych). W 2023 roku o 9 proc. wzrosło także zainteresowanie biletami długookresowymi (30 i 90 dniowymi). Koniec końców na na stołeczne konto wpłynęło 883 888 262,59 zł - to wzrost o 13 proc. r/r.