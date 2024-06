Tesla uruchomiła 10 czerwca 2024 roku w Katowicach drugie pełnowymiarowe centrum sprzedażowe w Polsce. To bez wątpienia ważna informacja dla wszystkich fanów samochodów elektrycznych oraz Elona Muska. Nowy salon zlokalizowano w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 208. Tym samym jest to piąta lokalizacja producenta w Polsce - po lokalach samoobsługowych w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.

Tesla otwiera salon w Katowicach. Jakie auta sprzedają?

W nowym lokalu w Katowicach zainteresowani mogą uzyskać wszelkie informacje na temat pełnej gamy modelowej firmy (Model S, Model X, Model 3 i Model Y) oraz porozmawiać o każdym z samochodów z pracownikami Tesli. Centrum pozwala także zapoznać się z autami bezpośrednio, a nawet umożliwia rezerwację jazdy próbnej. Jeśli zdecydujemy się na zakup - to także tam odbierzemy zamówiony pojazd.

To jednak nie wszystko. W katowickim centrum, zarówno dotychczasowi jak i nowy klienci mogą skorzystać z oferty oficjalnego punktu serwisowego. To bez wątpienia bardzo istotna informacja dla właścicieli Tesli, mieszkających na południu Polski. Dotychczas musieli oni w sprawach serwisowych dojeżdżać aż do Warszawy.

Zdjęcie W katowickim centrum można skorzystać z oferty oficjalnego punktu serwisowego / ververidis / 123RF/PICSEL

W jakich godzinach działa Centrum Tesli w Katowicach?

Jak poinformowali nas przedstawiciele producenta - kolejne centrum Tesli to także wzmocnienie stale rozwijającej się infrastruktury Tesli w Europie i Polsce. Obecnie nasz kraj posiada jedną z najgęstszych sieci stacji szybkiego ładowania Tesli w Europie Wschodniej z 13 stacjami supercharger.

Sieć stacji ładowania Tesli to największa infrastruktura szybkiego ładowania na świecie i najbardziej rozbudowany publiczny system szybkiego ładowania w Europie. Obecnie w 32 krajach Europy dostępnych jest ponad 15 tys. Superchargerów rozmieszczonych w ponad 1,2 tys. lokalizacjach. podkreślają przedstawiciele marki Tesla.

Sprzedawcy w katowickim salonie pracują od poniedziałku do soboty w godzinach 10-18, natomiast serwis będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.