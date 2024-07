Ten gadżet powinieneś mieć w aucie. Policjantka mówi, jak może uratować życie

Trudno przewidzieć, co spotka nas na drodze, ale na wiele sytuacji - również tych zagrażających życiu - możemy się przygotować. Poza apteczką czy gaśnicą w aucie warto również wozić przedmioty, które w kryzysowych chwilach okażą się niezbędne. Jednym z takich urządzeń jest mały breloczek, będący nie tylko kolorowym dodatkiem do kluczy, ale przede wszystkim przecinakiem do pasów, gwizdkiem i młotkiem do wybijania szyb w jednym. Jak korzystać z tego samochodowego gadżetu i gdzie go przechowywać? Na te pytania w mediach społecznościowych odpowiedziała mł. insp. Małgorzata Sokołowska.

Policjantka wyjaśnia: mały breloczek może uratować życie

Małgorzata Sokołowska jest policjantką, która aktywnie udziela się w mediach społecznościowych pod pseudonimem “z_pamiętnika_policjantki". Na platformie TikTok porusza kwestie pracy w służbach, a także dużo mówi o bezpieczeństwie na drogach czy w życiu codziennym. W najnowszym filmie zaprezentowała małe urządzenie, które powinno znaleźć się na wyposażeniu każdego auta. Chodzi o niepozorny breloczek, który w sytuacji zagrożenia życia może okazać się bardzo pomocny. Nie jest to bowiem zwykła ozdoba - to urządzenie służące do szybkiego przecinania pasów i bezpiecznego wybijania szyb. Większość takich narzędzi ma również wbudowany gwizdek, by móc wezwać pomoc.

Przecinak do pasów i młotek do szyb - jak to działa?

W małym breloczku, który kosztuje od kilku do kilkunastu złotych, znajdziemy specjalny i bardzo ostry nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. Kiedy nam się to przyda? Chociażby w sytuacji, gdy po zdarzeniu drogowym nie będziemy w stanie samodzielnie odpiąć swoich pasów i wydostać się z pojazdu. Młotek natomiast należy mocno przyłożyć do szyby i zwolnić blokadę. Wówczas bolec z dużą siłą wystrzeli i rozbije szybę. Urządzenie jest niewielkie, wobec czego zmieści się w każdym schowku auta. Najlepiej jednak mieć go zawsze w zasięgu rąk, np. przy kluczach do samochodu. W sytuacji podbramkowej nie będziemy musieli go szukać, tracąc cenne sekundy.