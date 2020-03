Tego o Rosji nie wiedziałeś! Jest 55 razy większa niż Polska, ale...

Koncerny motoryzacyjne chętnie inwestują w Rosji. U naszych zachodnich sąsiadów swoje fabryki mają nie tylko najpotężniejsi producenci ze Starego Kontynentu, ale też kilku motoryzacyjnych gigantów rodem z Chin.

Wstyd - samochody w Polsce starsze niż w Rosji!

Powody łatwo zrozumieć, jeśli przyjrzymy się bliżej strukturze lokalnego rynku. Chociaż Rosja jest blisko 55-krotnie (!) większa niż Polska, nasi wschodni sąsiedzi mają tylko dwa razy więcej samochodów!

Jak podaje monitorująca lokalny rynek agencja Avtostat, po rosyjskich drogach (i bezdrożach) porusza się obecnie 44,5 mln samochodów osobowych. To najaktualniejsze dane dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej (styczeń 2020). Dla porównania, według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA), jeszcze w 2018 roku po polskich drogach poruszało się 23,4 mln samochodów osobowych.

W całej Rosji zarejestrowanych jest obecnie mniej samochodów osobowych niż w samych tylko Niemczech, gdzie już na koniec 2018 roku (dane ACEA) mieszańcy posiadali 47,01 mln aut osobowych. Warto dodać, że powierzchnia Niemiec to 357 368 km kwadratowych, a Rosji... 17 100 000 km kwadratowych!

Co więcej, rosyjski rynek wciąż nazwać można bardzo hermetycznym. Aż 13,9 mln (31,3 proc. ogółu) z poruszających się po lokalnych drogach samochodów osobowych to Łady. W tym kontekście nie dziwi inwestycja w rosyjskiego producenta Francuzów (Renault) czy utrzymywanie w ofercie takich modeli jak Łada 4x4 (wcześniej Niva).



Rosjanie, co po części wynika z uwarunkowań geograficznych, mają też ogromną słabość do pojazdów azjatyckich producentów. 8,8 proc. udziału w ogóle rejestracji w Rosji (3,9 mln samochodów) ma Toyota. 5 proc. (2,2 mln samochodów) udziałem w rynku pochwalić się może Hyundai. W pierwszej piątce marek z największą liczbą rejestracji w Rosji znajdziemy jeszcze Nissana i Kię. Obie firmy mogą się pochwalić wynikiem 4,8 proc. udziału w ogólnej liczbie rejestracji, co oznacza około 2,1 mln pojazdów.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów w Rosji znajdziemy jeszcze kolejno: Renault (4,4 proc. udziału w ogóle rejestracji), Volkswagena (3,9 proc. udziału w ogóle rejestracji), Chevroleta (3,8 proc. udziału w ogóle rejestracji), Forda (3,1 proc. w ogóle rejestracji) i Mitsubishi (2,7 proc. udziału w ogóle rejestracji).

Warto jeszcze dodać, że - przynajmniej jeśli chodzi o samochody nowe - Rosyjski rynek jest zupełnie inny niż wynikałoby to z utartych latami stereotypów. Przykładowo od kilku lat w Rosji rejestrowanych jest np. więcej nowych aut osobowych z automatyczną niż ręczną skrzynią biegów!