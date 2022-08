Te samochody są wręcz niezniszczalne. Osiągają największe przebiegi

Testy ​Land Cruiser czy Highlander? Porównujemy dwie 7-osobowe Toyoty

iSeeCars.com to firma analityczna i wyszukiwarka samochodów działająca na amerykańskim rynku. Z jej nowego badania rynku samochodów używanych wynika, że największą gwarancję pokonania co najmniej 200 000 mil dają terenowe SUV-y i Toyoty. W przypadku zwycięzcy rankingu, czyli Toyoty Land Cruiser, powyżej 200 tysięcy mil na liczniku miało aż 18,2 procent używanych egzemplarzy tej globalnej terenówki sprzedanych w USA w ubiegłym roku. Dla porównania, średnia dla wszystkich samochodów wynosi 1,2%. Dwucyfrowy wynik uzyskała jeszcze tylko Toyota Sequoia (14,2%), pełnowymiarowy terenowy SUV o długości około 5,2 m, opracowany specjalnie na amerykański rynek.

15 najtrwalszych samochodów. Toyota zdominowała ranking

Wśród 15 najlepszych modeli znalazło się łącznie 8 Toyot - obok Land Cruisera i Sequoi są to off-roadowy 4Runner (4,6%), pick-up Tundra (4,0%), duży sedan Avalon (3,9%), ikona hybryd, czyli liftback Toyota Prius (3,9%), znana także w Polsce Toyota Highlander Hybrid (3,8%) oraz minivan Toyota Sienna (3,2%).

Jak podkreśla główny analityk iSeeCars.com, Karl Brauer, Land Cruiser jest projektowany w taki sposób, aby wytrzymać przynajmniej 25 lat nawet w najcięższych warunkach. Na tym samochodzie polega wielu ludzi w krajach rozwijających się, gdzie pokonywanie trudnego terenu to nie rozrywka, a codzienność. Podobnie jak Land Cruiser, Toyota Sequoia również jest zbudowana na podwoziu ramowym. Choć spokrewniona z pick-upem, w środku mieści trzy pełne rzędy dla maksymalnie ośmiu osób. To sprawia, że jest to praktyczny rodzinny samochód, odporny na trudne warunki i zdolny do ciągnięcia dużych przyczep.

Z samochodami Toyoty konkurują pod względem trwałości zajmujący trzecie miejsce Chevrolet Suburban (6,6%) oraz GMC Yukon XL (5,2%), Ford Expedition (4,5%), Chevrolet Tahoe (4,4%), GMC Yukon (3,7%), Honda Ridgeline (3,7%)i Honda Odyssey (3,2%).

Chevrolet Suburban, GMC Yukon, GMC Yukon XL i Chevrolet Tahoe są produkowane przez General Motors. Zostały zaprojektowane na tej samej platformie i dzielą wiele wspólnych części. Nic dziwnego, że wszystkie cztery wykazują się podobną odpornością i zdolnością do pokonania 200 000 mil.

Marki produkujące najtrwalsze samochody

Portal iSeeCars.com przeanalizował zebrane dane także pod względem wyników poszczególnych marek. Marką, której samochody najczęściej osiągają 320 000 km przebiegu według tego badania, jest Toyota. Wśród używanych samochodów tej marki sprzedanych w USA w 2021 roku 2,3% miało na liczniku przynajmniej 200 000 mil. To prawie dwukrotnie lepszy wynik niż wyniosła średnia rynku (1,2%). Drugie miejsce zajęła Honda z wynikiem 1,9% sprzedanych używanych aut. W pierwszej piątce znalazły się także trzy amerykańskie marki - GMC (1,8%), Chevrolet (1,6%) i Ford (1,5%).

Samochody Toyoty i Hondy nie tylko ustanawiają standardy pod względem niezawodności i trwałości, ale mają też niższe niż przeciętne koszty użytkowania. Ich właściciele chętniej korzystają nawet z wysłużonych aut tych marek, bo wiedzą, że będą im długo służyły bez większych problemów i bez kosztownych napraw - podkreślił Brauer.

Badanie iSeeCars.com objęło ponad 14,9 miliona używanych samochodów sprzedanych na amerykańskim rynku w 2021 roku. Wykluczono z niego modele już nieprodukowane na rok 2021, duże ciężarówki oraz modele niszowe, o niewielkim wolumenie produkcji.