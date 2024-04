Te przejścia dla pieszych nie są bezpieczne. Drogowcy mają rozwiązanie

Na tym skrzyżowaniu nie jest bezpiecznie. ZDM znalazło rozwiązanie

Audyt bezpieczeństwa wykazał, że skrzyżowanie u zbiegu ulic Krasińskiego z Przasnyską na warszawskim Żoliborzu pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Przejście dla pieszych przecinające ulicę Krasińskiego otrzymało ocenę 1. Przejścia oceniane są w skali od 0 do 5, w związku z czym wyraźnie widać, że w kwestii bezpieczeństwa jest sporo do poprawy. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wie, w jaki sposób to zrobić - zbudowane zostanie rondo. Zaznaczono, że o taką inwestycję apelowali mieszkańcy okolicznych osiedli.

Nowe rondo będzie miało 26 metrów średnicy. Warszawski ZDM zapowiada, że przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Ponadto pojawią się azyle oraz infrastruktura rowerowa. Nie zabraknie roślinności. Znajdzie się ona na wyspie, narożnikach skrzyżowania oraz wzdłuż drogi.

Na innym skrzyżowaniu jest jeszcze gorzej

Nie jest to jedyne skrzyżowanie, w przypadku którego poziom bezpieczeństwa pozostawia wiele do życzenia. Do tego niechlubnego grona należy również skrzyżowanie ulic Augustówka i Zawodzie, w pobliżu elektrowni Siekierki na Mokotowie. Zebra przecinająca pierwszą z wymienionych ulic otrzymała najniższą możliwą notę. Jak wskazano, na niski poziom bezpieczeństwa wpływ miały duży ruch ciężarówek, brak chodników oraz zieleń ograniczająca widoczność. Audytor zalecił stworzenie w tym miejscu ronda i dokładnie taki plan ma warszawski ratusz.

W tym przypadku skrzyżowanie o ruchu okrężnym będzie miało 27 metrów średnicy. Podobnie jak z rondem na Żoliborzu, na wyspie i narożnikach pojawić się ma roślinność. Przejścia dla pieszych także zostaną doświetlone. Ponadto pojawią się azyle.

Ile będą kosztować nowe ronda?

Obie inwestycje nie będą tanie. Warszawski ZDM poinformował, że chęć do zbudowania ronda na żoliborskim skrzyżowaniu zgłosiły cztery firmy. Najtańsza oferta opiewa na ponad 6,5 mln złotych, a najdroższa na ponad 8,4 mln zł. W przypadku skrzyżowania na Mokotowie stołeczne władze otrzymały trzy oferty. W tym przypadku za zrealizowanie inwestycji firmy oczekują od blisko 8,3 mln zł do ponad 10 mln zł. Teraz oferty zostaną przeanalizowane, by wybrać najlepsze z nich. Na realizację inwestycji przyszli wykonawcy będą mieli 180 dni od podpisania umowy.

Warszawa otrzymała jednak spore dofinansowanie od rządu na realizację obu inwestycji. W przypadku skrzyżowania na Żoliborzu wynosi ono 10,5 mln zł. Dla tego na Mokotowie kwota jest niższa - to 8 mln zł.