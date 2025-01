Od 2021 roku przy nowych miejscach obsługi podróżnych (MOP) obowiązkowo powstają rampy do odśnieżania ciężarówek. W każdym przetargu na dzierżawę komercyjnego MOP-u znalazły się zapisy o możliwości budowy takiej infrastruktury. Od 2024 roku jest to już bezwzględny wymóg dla wszystkich nowych dzierżawców.

Na polskich MOP-ach działa obecnie 13 urządzeń do odśnieżania ciężarówek, z czego 8 zostało udostępnionych na początku 2024 roku. GDDKiA planuje znaczącą rozbudowę tej infrastruktury - do końca 2025 roku powstanie około 10 nowych stanowisk, a ponad 50 kolejnych jest w fazie przetargów lub przygotowania. Według planów, do końca 2026 roku sieć ma liczyć ponad 70 punktów do odśnieżania.