Tańsze paliwo w długi weekend. Kto i gdzie zapłaci mniej pod dystrybutorem?

Na wielu stacjach paliw w Polsce do końca wakacji można tankować taniej. Letnie promocje na paliwo obowiązują na stacjach Orlen, BP, Shell, MOL czy Circle K. Z rabatu na benzynę, olej napędowy, a nawet gaz LPG, skorzystać mogą klienci posiadający kartę stałego klienta lub konto w mobilnej aplikacji.

Promocja na stacjach BP. Tańsze paliwo w weekendy

Promocja na stacjach BP nosi nazwę "Wakacyjne rabaty od BP". Każdy z klientów posiadających kartę lojalnościową Payback może zatankować w weekendy nawet o 30 groszy taniej. Weekend oznacza trzy dni: piątek, sobotę i niedzielę. Promocja obowiązuje przez cały okres wakacji, aż do 1 września.

Reklama

Rabaty w wysokości 30 groszy na litrze dotyczą wyłącznie paliw podstawowych - benzyny i oleju napędowego. Taniej nie da się zatankować paliw premium - oznaczonych symbolem "ultimate". Natomiast obniżka na gaz LPG wynosi 10 groszy na litrze. Ponadto w czwartki i niedziele na stacjach BP w całej Polsce, w cenie paliwa podstawowego, kierowcy zatankować mogą paliwo Ultimate diesel w cenie normalnego, podstawowego, oleju napędowego.

Promocja na stacjach Circle K. Taniej o 30 gr na litrze

Podobna promocja pod nazwą “Summer Stop" obowiązuje na stacjach Circle K. Kierowcy korzystający z aplikacji mobilnej lub konta lojalnościowego Circle K EXTRA, raz na dwa tygodnie kierowcy dostają po dwa vouchery, które są widoczne w aplikacji lub po zalogowaniu na koncie klienta.

Każdy voucher uprawnia do jednorazowego zatankowania maksymalnie 50 litrów paliwa ze zniżką 30 groszy na litrze. W tym przypadku chodzi nie tylko o paliwa "miles" i "milesPLUS". Voucher oznacza też zniżkę w wysokości 10 gr/litrze przy tankowaniu gazu płynnego LPG.

Zdjęcie Wakacyjne rabaty na stacjach paliw. Stali klienci tankują taniej. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Promocja na stacjach Shell. Tańsze paliwa i gaz LPG

Na tańsze paliwo do połowy września - przez 7 dni w tygodniu - mogą liczyć uczestnicy programu Shell ClubSmart. Stali klienci mogą zaoszczędzić do 40 groszy na litrze, tankując minimum 10 litrów. W przypadku paliw podstawowych - Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel - zniżka wynosi 20 groszy na litrze, jednak aż 40 groszy na litrze zaoszczędzić można decydując się na paliwa premium z rodziny Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel. Rabat w wysokości 10 groszy na litrze dotyczy też gazu płynnego LPG. Jednorazowo kierowca zatankować może maksymalnie 60 litrów objętego zniżką paliwa.

Promocja na stacjach MOL. Wakacyjne tankowanie z kuponami

Klienci stacji MOL (dawny Lotos), również mogą liczyć na lepsze ceny paliw. Do końca sierpnia można zyskać nawet 40 groszy na litrze. W aplikacji MOL Move dostępne są kupony rabatowe. Na pierwsze tankowanie podstawowych paliw (95, diesel) zyskuje się 15 gr na litrze. Przy kolejnych tankowaniach w aplikacji znajdziemy kolejne kupony - na 20, 25, 30 i 35 groszy zniżki na każdy litrze. Za tankowanie paliw premium można liczyć na 40 groszy zniżki na każdym litrze. Litr LPG będzie tańszy o 15 groszy na litrze. W obu przypadkach zniżki dotyczą pięciu tankowań.

Promocja na stacjach Orlen. Największy rabat z Kartą Dużej Rodziny

Tegoroczna promocja na Orlenie jest jeszcze lepsza, niż w poprzednich latach. Kierowcy mogą zatankować paliwo ze zniżką 35 gr za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny - 45 gr za litr. Promocja obowiązuje do 2 września, jednak są pewne ograniczenia.

Ze zniżką można tankować wyłącznie w piątki, soboty i niedziele, a promocyjne tankowania są ograniczone do 50 litrów. Jeśli ktoś ma większy bak i będzie tankował do pełna, to zniżka naliczy się do 50 litrów, zaś nadwyżka będzie sprzedana po cenie regularnej. W wakacyjnej promocji mogą skorzystać dotychczasowi oraz nowi użytkownicy programu Vitay zarejestrowani w aplikacji Orlen Vitay.