Takiej kasy z mandatów w budżecie jeszcze nie było. Rekordowy 2022 rok

Jak dowiedziała się Interia.pl w ubiegłym roku wystawiono w Polsce 4 329 160 mandatów karnych. Dla porównania, w 2021 roku było ich 4 987 859 - to o blisko 659 tys. mniej.

Ile mandatów wystawiła policja w 2022 roku?

Sami policjanci sięgali po bloczek mandatowy 4 161 887 razy (o 656 251 mandatów mniej niż w roku 2021). Pozostałe służby, czyli "organy różne od policji" wystawiły w ubiegłym roku 167 273 mandatów (minus 2448 rok do roku).



Jak informował Interię komisarz Robert Opas z Biura Ruchu drogowego Komendy Głównej Policji, w 2022 roku zauważalnie spadła też liczba mandatów wystawionych przez policjantów drogówki. W wyniku ich interwencji nałożono wystawiono 2 698 713 mandatów karnych. Rok wcześniej było to aż o 352 131 mandatów więcej.



Rekordowe wpływy z mandatów. Nowy taryfikator zasilił budżet

Spadek liczby wystawionych mandatów nie oznacza jednak, że budżetowe wpływy z tego tytułu zmalały. Wręcz przeciwnie - pamiętajmy że rok 2022 był prawdziwą terapią szokową zwłaszcza dla zmotoryzowanych. W styczniu obowiązywać zaczął nowy taryfikator mandatów, we wrześniu - wraz z nowym taryfikatorem punktów karnych - zaczęły również obowiązywać przepisy dotyczące tzw. recydywy.

Przypomnijmy - ponowne popełnienie wykroczenia z danej grupy w okresie do 24 miesięcy od zarejestrowania poprzedniego skutkuje obecnie nałożeniem podwójnej kwoty grzywny. W efekcie np. przekroczenie prędkości o ponad 31 km/h kosztować może kierowcę nie 800 zł lecz 1600.

Oprócz kar za łamanie ograniczeń prędkości, przepisom o tzw., recydywie podlegają też inne popularne wykroczenia drogowe, jak np.:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa 3000 zł,

wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1500 zł, recydywa 3000 zł,

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa 3000 zł,

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1500 zł, recydywa 3000 zł,

złamanie zakazu wyprzedzania - 1000 zł, recydywa 2000 zł,

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2000 zł, recydywa 4000 zł,

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł, recydywa 4000 zł,

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka - 2500 zł, recydywa 5000 zł.

Jak kształtowały się w ubiegłym roku wpływy z mandatów?



Ile Skarb Państwa "zarobił" na mandatach w 2022 roku?

Jak poinformowała Interię Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Administracji Skarbowej w Opolu, mandaty wystawione przez policję w ubiegłym roku opiewały na kwotę 1 359 470 593,67 zł. Średnia kwota nałożonego przez policję mandatu wyniosła 326,65 zł. Dla porównania, w roku 2021 kwota mandatów nałożonych na obywateli przez policjantów wniosła "zaledwie" 691 795 064,19 zł, a średnia wysokość grzywny wynosiła 143,58 zł.

Oznacza to, że po wprowadzeniu nowego taryfikatora, do budżetu - przynajmniej w teorii (mandat wystawiony nie oznacza, że został uregulowany) - trafiło z tytułu mandatów aż o 667,7 mln zł więcej niż w ubiegłym roku, a średnia kwota nałożonej grzywny wzrosła ponad dwukrotnie.



Oprócz tego wzrosły też "wpływy" z mandatów wystawionych przez "organy różne od policji". W 2021 roku suma nałożonych za ich sprawą grzywien wynosiła 43 341 888,70 zł, a średnia wysokość mandatu - 255,37 zł. W roku 2022 było to już odpowiednio:



56 680 340,46 zł - suma nałożonych grzywien,



338,85 zł - średnia kwota mandatu.

Mandaty w 2022 roku. Nowy taryfikator punktów karnych motywuje do płacenia grzywien

Przypominamy, że wraz z nowym taryfikatorem punktów karnych, od 17 września 2022 roku zmieniły się zasady ich kasowania. By skłonić kierujących do terminowego regulowania zobowiązań wobec Skarbu Państwa (przez wiele lat skuteczność egzekwowania grzywien mandatowych nie przekraczała 50 proc.) ustawodawca zdecydował się powiązać początek biegu kasowania się nałożonych na kierowcę punktów karnych z uregulowaniem grzywny. W myśl nowych przepisów, punkty karne kasują się obecnie automatycznie nie po roku od popełnienia wykroczenia, jak było to do 17 września 2022 roku, lecz po upływie 24 miesięcy od daty zapłacenia mandatu.



