Tajfuny na granicy z Białorusią. Pancerne maszyny wpierają Straż Graniczną

Spis treści: 01 Tajfun ma działko wodne i zasięg 50 metrów

02 TUR-y wspierają strażników na granicy polsko-białoruskiej

03 PJN na granicy. Toyota Hilux ze specjalnym wyposażeniem

04 Sytuacja na granicy z Białorusią. Dochodzi do incydentów

Pojazdy opancerzone Tajfun IV pojawiły się na granicy polsko-białoruskiej. To efekt zaostrzonej sytuacji we wschodniej części naszego kraju. Straż Graniczna poinformowała kilka dni temu za pośrednictwem Twittera o wezwaniu dodatkowego, zmechanizowanego wsparcia. To kolejne maszyny po TUR-ach i PJN, które nieustannie patrolują tamte rejony.

"Oprócz pojazdów specjalnych Tur do dyspozycji Straży Granicznej są obecnie przy granicy pojazdy typu Tajfun wyposażone w armatki wodne. Wczoraj jeden z nich został zadysponowany na odcinek PSG Dubicze Cerkiewne, gdzie wieczorem grupa 40 agresywnych cudzoziemców atakowała granicę" - poinformowała Straż Graniczna w komunikacie.

