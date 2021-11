Tachimetry, czyli nowa broń policji

Tachimetry wciąż traktować można w kategorii nowości w polskiej drogówce. Jak czytamy w listopadowym wydaniu "Gazety Policyjnej", od 7 czerwca do 8 października w Krakowie trwało intensywne szkolenie 308 policjantów, którzy - w ramach służby w Ambulansach Pogotowia Ruchu Drogowego - każdego dnia korzystać będą z nowych urządzeń.



"Tachimetr nie zastępuje dotychczasowych metod prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia, lecz stanowi narzędzie wspierające. Sczytuje zebrane dane i tworzy graficzny obraz miejsca zdarzenia widoczny na komputerze" - mówi podinsp. Magdalena Malinowska-Miąsek z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Skanery optyczne współpracują ze specjalistycznym oprogramowaniem, które analizuje i rekonstruuje przebieg zdarzenia. To nie tylko pomaga w jego interpretacji, ale też bardzo przyśpiesza pracę. Systemy eSURV (dedykowane do sporządzania dokumentacji zdarzenia), w jakie wyposażono nowe radiowozy APRD, to rozwiązania firmy CYBID bazujące na najnowszej generacji skanerów i dalmierzy Leica FlexLine TS10.



Reklama

Tachimetr, czyli policjant jak archeolog i geodeta

Z podobnych urządzeń, znacznie skracających czas potrzebny na wykonanie wszelkich pomiarów, korzystają obecnie m.in. archeolodzy czy geodeci. Sam system pozwala na cyfrowy pomiar 3D, sporządzanie szkiców i planów sytuacyjnych oraz wizualizacji i rekonstrukcji 3D miejsc zdarzeń. Jego najważniejszym elementem jest specjalistyczne oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o oględzinach i sporządzaniu dokumentacji miejsc zdarzeń.



Zakup przez Komendę Główną Policji radiowozów APRD i tachimetrów to efekt projektu "Bezpieczniej na drogach - Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji" zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakupione radiowozy to furgony Volkswagen Crafter 2.0 TDI z silnikami o mocy 177 KM. Pełnią one rolę mobilnych biur policjantów ruchu drogowego.

Na pokładzie znajdziemy m.in.:



w fotele,

biurka,

laptopa,

drukarkę,

skaner,

router wi-fi, aparat fotograficzny.



Wszystkie maja też na wyposażeniu: maszt z najaśnicami, dodatkowe oświetlenie zewnętrzne, komplet oznakowania miejsca zdarzenia i własny agregat prądotwórczy.