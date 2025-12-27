W Wielkiej Brytanii coraz głośniej mówi się o tablicach rejestracyjnych, które wyglądają normalnie, ale na zdjęciach z kamer potrafią "znikać". Temat wrócił z dużą siłą po publikacji ustaleń parlamentarnej grupy ds. bezpieczeństwa transportu i serii materiałów pokazujących, że problem nie dotyczy już marginesu, tylko zaczyna uderzać w fundamenty systemu egzekwowania prawa na drogach.

Czym są "ghost plates" i dlaczego kamery nie odczytują tablic

Brytyjskie media i autorzy raportu używają określenia "ghost plates" na tablice, których automatyczne systemy nie potrafią odczytać poprawnie. Mechanizm bywa banalny: powłoka o nietypowej odblaskowości, spray, cienka folia, a w najprostszym wariancie nawet prowizoryczne "przeszkadzacze" w rodzaju cellofanu czy zamazania fragmentu znaku. W raporcie i komentarzach polityków pojawia się teza, że do obejścia kamer nie potrzeba "zaawansowanej technologii", tylko sprytu i kilku złotych wydanych na akcesoria kupowane online. ￼

To istotne, bo brytyjski system opiera się na automatyzacji. Kamery automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych (ANPR) są wykorzystywane nie tylko do ścigania wykroczeń, ale też do zadań stricte operacyjnych: wyłapywania pojazdów bez ubezpieczenia, identyfikacji aut powiązanych z przestępczością, a także do egzekwowania opłat i zasad w strefach (w tym w londyńskiej ULEZ) oraz w odcinkowych pomiarach prędkości. ￼

Dlaczego problem z tablicami urósł w Wielkiej Brytanii do skali systemowej

W tle jest skala wykorzystania ANPR. W przywoływanych materiałach pada liczba rzędu około 90 mln "odczytów" dziennie w sieci ponad 18 tys. kamer, co pokazuje, jak mocno państwo i samorządy polegają na tym narzędziu. Jeśli numer rejestracyjny nie jest czytelny dla kamery, cały łańcuch - od automatycznego wykrycia do nałożenia kary lub uruchomienia działań służb - zaczyna się rwać. ￼

Raport APPGTS (All-Party Parliamentary Group for Transport Safety) idzie dalej i wiąże "nieczytelne" tablice nie tylko z unikaniem mandatów, ale też z ryzykiem dla bezpieczeństwa publicznego i państwa. W przekazie pojawiają się wątki o wykorzystaniu tablic utrudniających identyfikację w działalności przestępczej oraz o konsekwencjach dla infrastruktury krytycznej. ￼

Co pokazują raporty i kontrole. Ile tablic nie spełnia wymogów przepisów

W brytyjskich publikacjach pojawia się szacunek, że nawet "jeden na piętnaście" pojazdów może poruszać się z tablicami modyfikowanymi lub niezgodnymi z wymogami w sposób, który utrudnia odczyt przez ANPR. To liczba głośna, ale trzeba ją czytać ostrożnie: obejmuje szeroką kategorię "non-compliant plates" - od celowych "ghost plates" po tablice niezgodne z normą (font, odstępy, elementy zasłaniające), które też potrafią rozwalać automatyczny odczyt. ￼

Klonowanie tablic - drugi front problemu

Drugim problemem, równie mocno wybrzmiewającym w brytyjskich materiałach, jest klonowanie tablic - sytuacja, w której ktoś kopiuje numer rejestracyjny legalnego auta (często tego samego modelu i koloru) i używa go do maskowania wykroczeń albo działań przestępczych. Raport i relacje medialne wskazują, że uderza to również w niewinnych kierowców, którzy nagle zaczynają dostawać wezwania i kary za zdarzenia, w których nie uczestniczyli. ￼

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje ogromna liczba zarejestrowanych dostawców tablic - raport przywoływany przez Sky News i RAC mówi o dziesiątkach tysięcy podmiotów. Wątek pogłębia śledztwo The Guardian. Według ustaleń cytowanych w tekście, ponad 130 oficjalnych dostawców miało być gotowych sprzedać sklonowane tablice bez weryfikacji uprawnienia do numeru. W tym samym materiale pada także porównanie siły odstraszania: najczęściej wskazywana sankcja rzędu stu funtów ma być zbyt słaba, stąd postulaty podniesienia kar do tysiąca funtów i dodania punktów karnych. ￼

Dane z Londynu: kontrole działają, ale problem nie znika

Dane z Londynu pokazują, że temat nie kończy się na teorii. W materiałach RAC (opartych o ustalenia raportu) przytoczono działania Transport for London: kontrole pojazdów i wykorzystanie kamer wykrywających "ghost/stealth plates", a także liczbę wystawionych kar po wdrożeniu narzędzi. Jest też ważna obserwacja: po serii działań egzekucyjnych odsetek wykryć spadł, co sugeruje, że konsekwentne kontrole potrafią ograniczać zjawisko - przynajmniej lokalnie. ￼

W tych samych materiałach mocno wybrzmiewa wątek branżowy: przypadki masowego "kombinowania" z tablicami wśród kierowców realizujących przejazdy w mieście, gdzie stawka jest prosta - uniknięcie opłat i kar za wjazdy lub zatrzymania. To kolejny argument, dlaczego Brytyjczycy zaczęli traktować temat jako problem finansów publicznych, a nie tylko "sztuczki na fotoradar". ￼

Jak władze w Wielkiej Brytanii chcą uszczelnić system

Z rekomendacji i cytatów przebija kilka kierunków. Po pierwsze, ujednolicenie standardu tablic i dołożenie zabezpieczeń. Po drugie, ograniczenie popularnych tablic z wypukłymi znakami, bo mają pogarszać czytelność dla kamer i rozmywać granicę "legalne - nielegalne". Po trzecie, radykalne uporządkowanie rynku producentów i sprzedawców: mniej licencji, częstsze audyty, realne kary za sprzedaż "w ciemno". ￼

Zasłanianie i modyfikowanie tablic w Polsce. Co grozi kierowcy

W Polsce modyfikowanie tablic rejestracyjnych nie jest "sprytnym trikiem", lecz poważnym naruszeniem prawa. Tablice są traktowane jako znaki identyfikacyjne pojazdu, a ich przerabianie lub zakrywanie może mieć konsekwencje karne.

Zgodnie z art. 306 i 306c Kodeksu karnego:

przerabianie lub usuwanie znaku identyfikacyjnego pojazdu (a za taki uznaje się tablicę rejestracyjną) jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności,

używanie pojazdu ze zmodyfikowaną tablicą również podlega odpowiedzialności karnej - do 5 lat więzienia.

Dodatkowo kierowca musi liczyć się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, problemami na badaniu technicznym i odpowiedzialnością wykroczeniową. W praktyce każda ingerencja w wygląd tablicy - od folii, przez popularne w pewnych kręgach zastępowanie unijnych gwiazdek flagą Polski, po zmiany czcionki - może być podstawą do kontroli i dalszych konsekwencji.

￼

"Wydarzenia”. Chińskie samochody nas szpiegują? "Koń trojański" Polsat News