Szymon Marciniak to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych polskich sędziów piłkarskich. W swojej karierze arbiter prowadził już m.in. finałowe mecze Ligi Mistrzów, a niedawno mogliśmy go oglądać przy okazji Mistrzostw Europy, gdzie sędziował spotkania grupy E między Belgią a Rumunią oraz w 1/8 finału między Szwajcarią a Włochami. Teraz jednak znany Polak poinformował o nieco innym przedsięwzięciu, chociaż jak się okazuje - także powiązanym z piłką nożną.

Szymon Marciniak sprzedaje Mercedesa. W prezencie koszulka

Szymon Marciniak postanowił bowiem wystawić na sprzedaż swój dotychczasowy samochód - czarnego Mercedesa CLS z 2018 roku. O konieczności rozstania sędzia poinformował w swoich mediach społecznościowych, podkreślając, że niemiecki model był jego pierwszym poważnym autem i jednocześnie osobistą perełką, o której zawsze marzył. Niestety "przyszedł czas na niego".

O samym samochodzie niestety nie wiadomo zbyt wiele. Arbiter zaznacza jedynie, że jest to wariant wyposażony w 3-litrowy silnik benzynowy, co jednocześnie pozwala przypuszczać, że chodzi o wersję 3.0 450 dysponującą mocą 367 KM i momentem obrotowym 500 Nm. Co jednak ważne, wraz z autem szczęśliwy nabywca otrzyma od arbitra wyjątkowy upominek - koszulkę z tegorocznych Mistrzostw Europy.

Dla szczęśliwego zwycięzcy wyścigu o niego powędruje też koszulka z meczu Szwajcaria - Włochy z meczu 1/8 finału mistrzostw Europy. zaznaczył arbiter

W dalszej części ogłoszenia Szymon Marciniak zwrócił się do zainteresowanych, by kontaktowali się z nim poprzez wiadomość prywatną. Tam też otrzymają więcej szczegółów dotyczących samochodów. Jak sam podkreślił - liczy na prawdziwy wyścig chętnych po samochód.

Mercedes CLS jest pionierem segmentu usportowionych limuzyn.

Mercedes CLS - co to za pojazd?

Mercedes CLS jest pionierem segmentu usportowionych limuzyn bazujących na samochodach z klasy wyższej średniej. Model został zaprezentowany w 2004 roku i niemal z miejsca zrobił ogromne wrażenie, co szybko przełożyło się na dobre wyniki sprzedaży. Pojazd sprzedawany przez Szymon Marciniaka pochodzi z 2018 roku. Wtedy też model doczekał się swojej ostatniej generacji, wyróżniającej się bardziej strzelistą stylistyką i nową deską rozdzielczą wyposażoną w duże ekrany LED. W tym samym roku Mercedes zrezygnował także z wersji kombi modelu.

Eksperci zaznaczają, że Mercedes CLS to doskonały wybór dla osób, które chcą wyróżnić się z tłumu. Zakup auta wiąże się jednak z poniesieniem wysokiego kosztu, co dotyczy także używanych egzemplarzy z udokumentowaną historią. Większość używanych mercedesów CLS pochodzi z importu, więc warto dokładnie sprawdzić ich stan przed zakupem.