O przywróceniu w mieście strefy płatnego parkowania zdecydowali we wtorek szczecińscy radni miejscy. Opłaty ze względu na stan epidemii nie są pobierane od połowy marca. Strefa wznowi działanie najwcześniej w drugiej połowie czerwca.

Za powrotem do pobierania opłat w szczecińskiej strefie płatnego parkowania głosowało we wtorek 19 radnych, 7 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiana podjętej na początku kwietnia uchwały, która znosiła opłatę za parkowanie, "podyktowana jest działaniami Rządu RP w walce z epidemią wirusa COVID-19 i tzw. +odmrażaniem+ poszczególnych etapów gospodarki".

"Mając na uwadze normalne funkcjonowanie większości podmiotów gospodarczych, zakładów pracy, możliwy jest powrót do pobierania opłat na obszarze strefy płatnego parkowania" - zaznaczono.

Przeciwni powrotowi strefy byli niektórzy radni. Proponowali m.in., aby taką uchwałę podjąć dopiero za miesiąc lub dwa.

Jak jednak wskazał Łukasz Kadłubowski (KO), obowiązywał będzie "dość długi okres wprowadzenia" uchwały w życie. "Nie wiemy, kiedy wojewoda wpisze tę uchwałę do monitora, potem mamy jeszcze dwa tygodnie od wpisania, więc tak naprawdę myślę, że w połowie czerwca ona zacznie obowiązywać". Zaznaczył, że wraz z większym ruchem samochodów wróciły problemy z parkowaniem w centrum miasta, m.in. przy magistracie.

O tym, że powrót strefy to większa liczba osób w komunikacji miejskiej, a co za tym idzie, większe niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa, przekonywała natomiast radna Agnieszka Kurzawa (PiS). "Jeśli łagodzimy z jednej strony obostrzenia, jeśli chodzi o transport miejski, to powinniśmy i tak nadal zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu indywidualnego, który na pewno jest w tej sytuacji bezpieczniejszy" - mówiła i dodała, że dlatego samorząd powinien zachęcać szczecinian do jak najdłuższego jeżdżenia samochodami osobowymi.

Ważność opłat zryczałtowanych oraz abonamentowych będzie wydłużona o okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, ale nie dłużej niż do dnia, w którym wejdzie w życie podjęta we wtorek uchwała.

Radni zdecydowali też o wznowieniu pobierania opłat za postój na parkingach na pl. Orła Białego, które są wyłączone ze strefy płatnego parkowania i obowiązują na nich wyższe opłaty.

Opłaty w szczecińskiej strefie płatnego parkowania nie były pobierane od połowy marca - nieobecni w pracy ze względu na epidemię byli kontrolerzy strefy. Dopiero 9 kwietnia radni podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę.

Wtorkowa uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego