Szaleńcza jazda rowerzysty. Omal nie rozjechał pieszych i zwyzywał kierowcę samochodu

Na popularnym kanale YouTube "STOP PIRAT" opublikowano szokujący materiał, ukazujący niebezpieczną jazdę szalonego rowerzysty. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę zamontowaną w pobliskim samochodzie.

Na filmie widzimy, jak kierowca samochodu wjeżdża na rondo, a następnie zgodnie z prawem zatrzymuje się przed przejściem, by przepuścić idących pieszych. Nagle zza pojazdu wyłania się pędzący rowerzysta, który z impetem przecina pasy omal nie doprowadzając do zderzenia z przekraczającymi je osobami. Na stanowcze upomnienie ze strony kierowcy samochodu, cyklista reaguje agresją, zawraca w niedozwolonym miejscu i w wulgarny sposób wyzywa nagrywającego.

Komentujący bezlitośni dla rowerzysty

Komentarze internautów nie zostawiają suchej nitki na niebezpiecznym rowerzyście. Użytkownicy zwracają uwagę na prawdopodobny stan upojenia cyklisty, który jeszcze przed wjazdem na rondo zachowuje się nieprzewidywalnie. Na filmie widać także moment, kiedy rowerzysta wyjmuje z ucha słuchawkę, co oznacza, że mógł on słuchać muzyki.

Sporo zdenerwowanych osób nawołuje do wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z przepisów i ubezpieczeń OC dla rowerzystów. Niektórzy jednak bronią kierowcy jednośladu, zaznaczając, że prowadzący samochód nieprawidłowo go wyprzedził, co także mogło doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

