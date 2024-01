Strefa płatnego parkowania w Warszawie zostanie powiększona

Chodzi o mieszkańców, ale też o budżet

W trakcie konsultacji mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania na kolejnych obszarach Mokotowa oraz zgłosić do niej uwagi. Zainteresowanym udostępniono również wyniki pomiarów zapełnienia miejsc postojowych i ich rotacji. Jak podkreśla ZDM - istotą działań było przybliżenie zasad korzystania ze strefy i możliwości, jakie mają mieszkające w niej osoby.

Strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza dzielnicy. Właśnie odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy.

Oczywiście wspomniane "potrzeby lokalnej społeczności" to nie wszystko. Przy okazji zeszłorocznej podwyżki cen za parkowanie, do budżetu z tytułu opłat za parkowanie wpłynęło ponad 180 milionów złotych rocznie. Natomiast Rozszerzenie strefy o Mokotów i Pragę Północ w cierniu 2022 roku oznaczało kolejne 22 miliony złotych w budżecie. Każde miejsce objęte opłatą przynosi rocznie ok. 3500 złotych. Są to pieniądze wyciągnięte bezpośrednio z kieszeni kierowców.



To jeszcze nie koniec. W planach kolejne dzielnice

Decyzję o zmianach granic strefy płatnego parkowania podejmą radni m.st. Warszawy. Zanim jednak dojdzie do głosowania, władze wciąż przygotowują analizę i projekty niezbędne do wszczęcia procedury. Poza Mokotowem w planach jest także wprowadzenie strefy płatnego parkowania w obrębie dzielnic Kamionek i Saska Kępa.