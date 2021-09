Straż miejska przesiada się na elektryczne hulajnogi

Hulajnogi, a także nowe rowery, trafiły do funkcjonariuszy wrocławskiej straży miejskiej z okazji obchodów 30-lecia jej funkcjonowania.

"Pracownicy Straży Miejskiej, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta muszą dysponować nowoczesnym sprzętem, który zapewni im możliwość szybkiego przemieszczania się zwłaszcza w ciasnych staromiejskich uliczkach" - podkreślił Waldemar Forysiak, zastępca komendanta Straży Miejskiej Wrocławia, w przesłanym komunikacie.

Jak wyjaśnił, patrolowane będą promenady nad fosą miejską, bulwary nadodrzańskie i tereny rekreacyjne. "Obecność patroli strażników miejskich poruszających się hulajnogami elektrycznymi ma działać także prewencyjnie na innych użytkowników tych pojazdów, którzy nie zawsze przestrzegają obowiązujących ich przepisów" - dodał Forysiak.

Straż miejska planuje również przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów szkół z zakresu bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z elektrycznych hulajnóg, które z roku na rok stają się coraz bardziej popularne.

We Wrocławiu funkcjonują już patrole zmotoryzowane, rowerowe, piesze oraz konne. W ostatnim czasie służba została również wzmocniona nowymi trzema terenowymi samochodami specjalistycznymi. Zyskał także oddział ochrony środowiska - zakupiono dodatkowy samochód terenowy, trzy kamery do monitoringu mobilnego oraz dwa wilgotnościomierze. Ważną inwestycją był także zakup czterech bezzałogowych statków powietrznych wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do pomiaru i wykrywania związków chemicznych powstających w wyniku spalania odpadów.