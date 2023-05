Stoicki spokój uratował pieszego. Nie zaufał nowym przepisom

Spis treści: 01 Jeden zahamował, drugi już nie zdążył

Pierwszeństwo pieszych na pasach - temat wałkowany na okrągło, a mimo tego wielu kierowcom ta złota zasada jeszcze długo nie wejdzie do głowy. Co się musi stać, żeby auta zaczęły zwalniać przed zebrą? Być może ich kierowcy muszą uderzyć w sygnalizator, w ten sam sposób, w jaki zrobił to kierowca srebrnego sedana.

Jeden zahamował, drugi już nie zdążył

Szarówka, deszcz i mokra nawierzchnia, czyli niezawodny przepis na wypadek. W tym przypadku nie działała dodatkowo sygnalizacja świetlna, a to - jak wszyscy wiemy - potrafi ogłupić niejednego kierowcę. Autor nagrania na środku skrzyżowania orientuje się, że pieszy stoi przy pasach. Stoi i nie wchodzi, jednak w myśl niektórych interpretacji nowych przepisów, mimo że stoi, to wchodzi. Kierowca postanawia więc ustąpić mu pierwszeństwa, szybko wytraca prędkość i zatrzymuje się przed zebrą.

Mija kilka sekund, ale pieszy nie idzie - jaki jest powód? Po chwili mężczyzna zaczyna kręcić głową, a my dowiadujemy się dlaczego.

Pieszy wiedział lepiej - usłyszał pisk, potem uderzenie

Sytuacja szybko się wyjaśniła. Kiedy pieszy zobaczył w oddali rozpędzonego Forda, zdecydował się poczekać na rozwój wydarzeń. Intuicja go nie zawiodła - kierowca drugiego samochodu nie miał szans wyhamować, dlatego wszystko postawił na jedną kartę. Aby nie wjechać w auto przed przejściem, zdecydował się odbić w stronę sygnalizatora.

Pieszego uratował stoicki spokój

Nagranie jest wzorowym przykładem, jak bezpiecznie przejść na druga stronę ulicy. Zamiast wejść na pewniaka, mężczyzna cierpliwie poczekał, aż wszyscy przejadą. Pieszy w zielonej bluzie mógł wejść na przejście w dowolnej chwili, ale nie powierzył swojego życia przepisom ruchu drogowego i kierowcom - i słusznie. Gdyby zdecydował się wejść pewnym krokiem na pasy, w najlepszym przypadku trafiłby do szpitala.

To, co widzimy na filmie jest najlepszym dowodem, na stwierdzenie, że nikt tak nie zadba o bezpieczeństwo pieszego, jak on sam.

