W skrócie Policja rozpoczęła ogólnopolską akcję "Prędkość" mającą na celu ograniczenie wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Na drogach pojawią się dodatkowe patrole, a oddelegowane grupy Speed będą korzystać z nowoczesnych technologii do kontroli kierowców.

Dane statystyczne pokazują spadek liczby wypadków i ofiar, ale policja nadal apeluje o ostrożność, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Akcja "Prędkość" - policyjne kontrole w całym kraju

W czwartek (27 listopada) od rana na polskich drogach pojawiły się dodatkowe patrole drogówki. To element ogólnokrajowej akcji "Prędkość", której głównym celem jest ograniczenie liczby zdarzeń wynikających z przekraczania dopuszczalnych limitów prędkości.

Podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przypomina, że nadmierna prędkość wciąż należy do najczęstszych przyczyn tragicznych wypadków. Policjanci mają egzekwować obowiązujące przepisy i reagować na każde ich naruszenie.

Funkcjonariusze będą prowadzić pomiary prędkości zarówno statycznie (z użyciem ręcznych mierników), jak i dynamicznie - z jadących radiowozów wyposażonych w systemy rejestrujące obraz. Kontrole zostaną skoncentrowane w miejscach, gdzie statystycznie najczęściej dochodzi do zdarzeń związanych ze zbyt szybką jazdą.

Grupy Speed w gotowości

Do działań zostaną skierowane również policyjne grupy Speed, które na co dzień zajmują się eliminowaniem agresywnych zachowań na drogach. Dysponują one nieoznakowanymi radiowozami, które wyposażono w rejestratory obrazu.

Policja przypomina, że jesienią i zimą warunki drogowe się pogarszają. Mokra nawierzchnia wydłuża drogę hamowania, a opady i szybko zapadający zmrok pogarszają widoczność.

Kluczowe staje się więc zwiększenie odstępu i dostosowanie prędkości nie tylko do znaków, ale także do realnych warunków ruchu.

Statystyki wypadków - wciąż zbyt wiele tragedii

Dane Biura Ruchu Drogowego KGP pokazują skalę problemu. Od początku roku do 25 listopada 2025 r. niedostosowanie prędkości do warunków jazdy było przyczyną 3777 wypadków. Zginęło w nich 459 osób, a 4788 zostało rannych.

Choć to nadal wysokie liczby, w ujęciu rok do roku zanotowano poprawę. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano o 120 mniej wypadków oraz o 140 mniej ofiar śmiertelnych. Policja wskazuje, że to rezultat większej świadomości kierowców, ale również regularnych działań prewencyjnych.

Co oznacza akcja "Prędkość" dla kierowców?

W praktyce kierujący muszą liczyć się z:

większą liczbą patroli na drogach krajowych, wojewódzkich i lokalnych,

radiowozami nieoznakowanymi prowadzącymi kontrolę dynamiczną,

częstszymi pomiarami prędkości w newralgicznych rejonach,

natychmiastową reakcją na jazdę rażąco przekraczającą limity.

Policja podkreśla, że celem działań nie jest masowe wystawianie mandatów, lecz zmniejszenie liczby zdarzeń oraz wymuszenie bezpieczniejszej jazdy w trudnych warunkach sezonowych.

