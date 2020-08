SsangYong sponsorem Uphill Race Śnieżka

SsangYong został oficjalnym sponsorem 30. wyścigu kolarskiego MTB Uphill Race Śnieżka, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Karpaczu. Aż 350 zawodników będzie wjeżdżać na najwyższych szczyt Karkonoszy, a pilotować ich będzie Grand Musso.

Zawodnicy, którzy wezmą udział w tym kultowym wyścigu rowerowym, będą wjeżdżać na najwyższy szczyt Sudetów - wysokość 1602 m n.p.m. Do pokonania będą mieli 13,5 km z centrum Karpacza na Śnieżkę, łącznie ponad kilometr przewyższeń! Cały wyścig będzie pilotował pick-up Grand Musso, napędzany wysokoprężnym silnikiem e-XDi220 o mocy 181KM. Asystować będzie mu nowe Korando, wyposażone w silnik benzynowy 1.5 T-GDI o mocy 163 KM, a także system aktywnego napędu na cztery koła AWD.

- Cieszymy się, że SsangYong Polska będzie częścią wyścigu rowerowego Uphill Race Śnieżka. To jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne wydarzenie, organizowane nieprzerwanie od 30 lat. Zawodników będzie pilotował nasz SsangYong Musso - pick-up stworzony do ciężkiej pracy i jazdy w najtrudniejszym terenie. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników wyścigu. Mamy nadzieję, że z każdym spotkamy się na szczycie! Zapraszamy do wspólnego przeżywania rowerowych emocji w Karpaczu - powiedział Tadeusz Małecki, Aftersales Manager w SsangYong Polska.

Uphill Race Śnieżka rozpocznie się tradycyjnie z centrum Karpacza - w miejscu startu pojawią się flagi i balon SsangYong. Kolumna rowerzystów pilotowana przez Grand Musso przejedzie przez asfaltowe ulice miasta do Białego Jaru, a następnie do Karpacza Górnego. Dalej nawierzchnia zmienia się w brukowaną, a przy wjeździe do Karkonoskiego Parku Narodowego rozpocznie się pierwszy stromy podjazd, którego nachylenie sięga 15%. Nachylenie innych trudnych odcinków jest jeszcze większe - na trawersie wokół Śnieżki miejscami sięga 20%. Na mecie na zawodników czekają pamiątkowy medal Zdobywcy Śnieżki, ogromna satysfakcja zdobycia szczytu położonego na 1602 m n.p.m. i piękne widoki.