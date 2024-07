Sprawdzili jakość paliw na stacjach. Jest dwa razy gorzej niż rok wcześniej

Spis treści: 01 Jakość paliw na stacjach. Jest dwukrotnie gorzej niż rok wcześniej

Jakość paliw na stacjach. Jest dwukrotnie gorzej niż rok wcześniej

Inspekcja Handlowa w 2023 roku zbadała jakość paliw oferowanych na polskich stacjach. Do badań pobrano m.in. 832 próbki benzyny, 752 oleju napędowego oraz 360 próbek LPG. W czasie testów laboratoryjnych wykazano, że 41 próbek (dokładniej 34 próbki oleju napędowego i 7 benzyny) nie spełniało wymogów. To 2,59 proc. całości. Nie brzmi to może zbyt strasznie, ale patrząc na statystyki można zauważyć znaczący wzrost. W 2022 roku odsetek stwierdzonych nieprawidłowości wynosił 1,34 proc. - to niemal dwukrotnie mniej. Ciekawostką jest natomiast fakt, że w trakcie badań próbek LPG inspektorzy nie zakwestionowali żadnej z nich.

Nieprawidłowości miały różny poziom w zależności od regionu. W czasie losowych kontroli na stacjach paliw najwięcej problemów wykazano w województwach:

wielkopolskim - 5,75 proc. zbadanych próbek

podlaskim - 4,76 proc.

małopolskim - 3,81 proc.

kujawsko-pomorskim - 3,64 proc.

Kontrole były też prowadzone na stacjach, co do których otrzymano informacje od kierowców. Najwięcej nieprawidłowości tego typu inspekcje wykazały w województwach:

pomorskim - 25 proc.

warmińsko-mazurskim - 22,22 proc.

małopolskim - 10 proc.

Jakie były przyczyny słabej jakości paliwa?

Jak wskazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, najczęściej wykrywane nieprawidłowości w przypadku oleju napędowego dotyczyły stabilności oksydacyjnej (odporność paliwa na starzenie), temperatury zapłonu oraz zawartości wody. Jeśli chodzi o benzyny problemami były: prężność par (ma różną wartość dla paliwa letniego i zimowego, od jego wysokości zależy łatwość uruchomienia silnika w temperaturze niskiej, a w wysokiej skłonność do tworzenia się korków parowych), motorowa liczba oktanowa (może prowadzić do pojawienia się spalania stukowego), a także indeks lotności (wpływa m.in. na łatwość rozruchu silnika).

Wnioski z badania są takie, że olej napędowy wciąż dominuje w kwestionowanych próbkach. Wskazano natomiast, że w latach 2020-2022 wszystkie próbki zarówno oleju napędowego i benzyny spełniały wymagania, jeśli chodzi o zawartość siarki.

Paliwo było złej jakości. Jakie kary?

Skutek zeszłorocznej kontroli był taki, że Inspekcja Handlowa wydała 17 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ze względu na przekroczenia wymagań jakościowych. O nieprawidłowościach poinformowano również Inspekcję Ochrony Środowiska. W 25 przypadkach natomiast zawiadomiono również służby o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wprowadzeniem do obrotu paliw niewłaściwej jakości.