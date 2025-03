Spędzili 12 dni w stukilometrowym korku. Kierowcom brakowało jedzenia i picia

Kilkadziesiąt minut na przejazd przez najbardziej zatłoczone skrzyżowania w Warszawie to dla stołecznych kierowców codzienność. Dla tych, którzy utknęli w korku, goniąc za swoimi sprawami, każda minuta może wydawać się wiecznością. Jednak w porównaniu z historycznym rekordem najdłuższego zatoru drogowego, to zaledwie chwila.

Sytuacja na drodze urosła do rangi ekstremum. Sznur aut ciągnął się przez 100 km, a w najgorszym momencie, potrafił przesuwać się o niespełna kilometr dziennie. Kierowcy spędzili w potrzasku aż 12 dni, co zmusiło ich do wielu interesujących zachowań.

Korek drogowy, który trwał od 14 do 26 sierpnia 2010 roku został spowodowany przez kilka czynników. Wśród nich znalazły się prace drogowe, zwiększony ruch ciężarówek i zwiększony ruch pojazdów osobowych w regionie. Trasa G110 z Pekinu do Tybetu to także znany szlak transportu węgla z nielegalnych kopalni, co z pewnością dołożyło się do powstania tego zjawiska.