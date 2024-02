"Śmierć techniczna" kluczowego mostu. Na nowy trzeba będzie czekać lata

Słynny most Grunwaldzki w Krakowie to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów małopolskiego miasta. Konstrukcja, która została oddana do użytku w 1972 roku, łączy Stare Miasto z Dębnikami i to właśnie z niej roztacza się jeden z najbardziej urokliwych widoków na Zamek Królewski na Wawelu. Niestety wszystko wskazuje na to, że obiekt już wkrótce może zniknąć z krajobrazu metropolii.

Most Grunwaldzki czeka "śmierć techniczna"

Jak bowiem donosi Gazeta Krakowska - most ma już najlepsze lata za sobą. Obecnie jego stan jest na tak zaawansowanym etapie, że wkrótce może mu grozić najzwyklejsza "śmierć techniczna". Władze Krakowa mogą nie mieć innej możliwości, jak tylko go wyburzyć obiekt, a na jego miejsce wybudować nową przeprawę. Wszystko z powodu stale rosnącego ruchu samochodowego, który wraz z autobusami i tramwajami przyczynia się do coraz bardziej widocznego osiadania konstrukcji.

Mamy opinię z Politechniki Krakowskiej, według której około 2035 roku obiekt będzie tak zdekapitalizowany, że trzeba go będzie wyburzyć i postawić nowy. Koniecznością będzie więc ogłoszenie konkursu architektonicznego na nowy most. podkreśla cytowany przez Gazetę Krakowską wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig

Kraków planuje ogłosić przetarg na remont mostu

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku Kraków ogłosi przetarg na gruntowną renowację mostu Grunwaldzkiego. Prace miałyby tymczasowo odświeżyć obiekt i wydłużyć jego żywotność na najbliższą dekadę. Zgodnie z założeniami urzędników, prace remontowe miałyby być prowadzone z zachowaniem ruchu na części mostu.

W tym samym czasie urząd miasta miałby opracować projekt nowej konstrukcji, która zajęłaby miejsce dotychczasowej przeprawy przez Wisłę. O tym, jak miałaby wyglądać nowy most, zadecydowałby konkurs architektoniczny.

Powinien tam powstać finezyjny most, ale nie zakłócający powagi otoczenia, w którym mamy Wawel. Potrzebne jest proste rozwiązanie, obiekt, który można ubogacić architektonicznie jeżeli chodzi o elewacje, oświetlenie. Może to być przykładowo most extradosed, jedynie z przyczółkami, bez filarów. komentuje dla Gazety Krakowskiej prof. Kazimierz Flaga

Na nowy most trzeba będzie czekać wiele lat

Niestety eksperci zauważają, że już samo opracowanie koncepcji mostu, którego projekt wpisywałby się w zabytkowe otoczenie małopolskiego miasta, może potrwać długie lata. Niewykluczone zatem, że do czasu wybudowania następcy słynnego mostu Grunwaldzkiego, w Wiśle upłynie jeszcze sporo wody.