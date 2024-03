Spis treści: 01 Winieta jednodniowa w Słowacji. Turyści poczekają

Jeśli planujemy wyjazd do Słowacji, powinniśmy uwzględnić jazdę płatnymi odcinkami autostrad i dróg ekspresowych. Tych jest obecnie niemal 600 kilometrów. Przejazd nimi wymaga posiadania wykupionej winiety, która musi być dobrana do używanego przez nas pojazdu.

Winieta jednodniowa w Słowacji. Turyści poczekają

Obecnie kierowcy podróżujący słowackimi autostradami mogą skorzystać z winiety 10-dniowej, miesięcznej oraz rocznej. Od tego roku miała pojawić się także winieta jednodniowa, stanowiąca ukłon w stronę kierowców tranzytowych, a także turystów korzystających ze słowackich autostrad sporadycznie - np. podczas wyjazdów wakacyjnych. Niestety zgodnie z komunikatem Ministerstwa Transportu Republiki Słowackiej - wprowadzenie jednodniowego znaczka autostradowego zostanie odsunięte w czasie.

Powodem opóźnienia ma być przedłużający się proces legislacyjny. Jak poinformowała Petra Poláčiková, rzeczniczka słowackiego Ministerstwa Transportu - wciąż nie zakończono procedury kontrolnej ostatecznej formy przyjętego projektu. Z tego względu wprowadzenie jednodniowej winiety musi zostać przesunięte na drugą połowę roku.

To z kolei oznacza spory kłopot dla turystów - także z Polski. Wprowadzenie jednodniowej winiety byłoby dużym ułatwieniem dla kierowców wybierających się w okresie wakacyjnym m.in. do Chorwacji. W wielu przypadkach ograniczyłoby to także niemałe wydatki.

Chcesz tylko przejechać? Zapłać za 10 dni

Obecnie bowiem nawet w przypadku jednorazowego przejazdu przez Słowację, podróżujący musi zakupić 10-dniową winietę w cenie ok.52 zł. W przypadku dwutygodniowego urlopu nierzadko kierowcy decydują się na zakup winiety miesięcznej w cenie ok. 74 zł. W takim przypadku winieta jednodniowa okazywałaby się sporym ułatwieniem. Dokładnie taki pomysł przyświecał zresztą europarlamentarzystom, którzy w 2022 roku przegłosowali wprowadzenie jednodniowych winiet na terenie całej Unii Europejskiej.

Winiety Słowacja 2024. Jaka cena na 10 dni, miesiąc i rok?

Zwolnieni z opłat za przejazd płatnymi drogami na Słowacji są motocykliści. Obowiązkowi zakupu winiety podlega większość aut należących do prywatnych właścicieli oraz przedsiębiorstw. Jedynie samochody służb państwowych, a także te należące do osób niepełnosprawnych są zwolnione z opłat za przejazd słowackimi autostradami. Pozostali kierowcy muszą się liczyć z poniższymi cenami:

Cena winiety na Słowacji na 10 dni to wydatek 12 EUR, ok.52 zł;

Cena winiety na Słowacji na miesiąc to koszt 17 EUR, około 74 zł;

Cena winiety na Słowacji na rok i miesiąc to koszt 60 EUR, około 262 zł;

Cena winiety na Słowacji na 365 dni to wydatek 60 EUR, około 262 zł.

Podróżujesz w nocy? Jednodniowa winieta to za mało

Warto zwrócić uwagę, że jednodniowe winiety będą obowiązywały wyłącznie w dniu wykupienia, a nie np. 24 godziny od zakupu. Jeśli więc ktoś wykupi winietę np. o godzinie 23, straci ona ważność o północy i konieczny będzie zakup kolejnej.