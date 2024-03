Skradzione Ferrari Gerharda Bergera odnalezione po blisko 30 latach

Do odnalezienia Ferrari przyczynił się sam producent

Na trop pojazdu, londyńską policję miał naprowadzić raport otrzymany od włoskiego producenta. Ferrari przeprowadzało bowiem kontrolę samochodu kupowanego przez amerykańskiego nabywcę za pośrednictwem brytyjskiego brokera w 2023 roku. Śledztwo włoskich inspektorów wykazało, że samochód prawdopodobnie pochodzi z kradzieży.

Po otrzymaniu szczegółowych informacji na temat auta, londyńscy funkcjonariusze postanowili ustalić miejsce jego faktycznie pochodzenia. Wtedy też okazało się, że wystawiony na sprzedaż egzemplarz należał do słynnego kierowcy wyścigowego. Śledztwo wykazało, że po głośnej kradzieży z 1995 roku auto zostało szybko przewiezione do Japonii i to właśnie tam przebywało przez większość czasu.

Los chciał, że blisko 30 lat po kradzieży samochód trafił na serwis ogłoszeniowy, a następnie został przewieziony do Wielkiej Brytanii. Po oficjalnym potwierdzeniu, że Ferrari należało do austriackiego kierowcy, policjanci skonfiskowali auto.

Skradzione Ferrari o wartości blisko 350 tys. funtów zostało ukradzione ponad 28 lat temu. Nasze śledztwo udało się zakończyć w zaledwie cztery dni. Wszystko dzięki dobrej i szybkiej współpracy z Narodową Agencją Kryminalną oraz włoskim producentem. poinformował z dumą funkcjonariusz, który kierował dochodzeniem.

Ferrari F512M Testarossa to legenda motoryzacji

Ferrari F512M Testarossa to jedna z włoskich ikon motoryzacyjnych. Zaprezentowany jesienią 1994 roku pojazd był rozwinięciem legendarnego poprzednika, który przez wiele lat rozpalał serca fanów mocnych i superszybkich samochodów.

Zdjęcie Ferrari F512M Testarossa / Fot. Metropolitan Police /

W ostatniej wersji słynnego bolidu wprowadzono radykalne ulepszenia: poprawiono stosunek mocy do masy, podobnie jak stylistykę. Jednocześnie wciąż starano się zachować oryginalny projekt marki Pininfarina. Sensacyjny design z "żaluzjami" po bokach nadwozia do dziś pozostaje prawdziwym symbolem.

Ferrari F512M wyróżniało się zwiększoną mocą, co było wynikiem zastosowania nieco zmodyfikowanej jednostki V12. Pojazd przyspieszał od 0 do 100 km/h w 4,7 s i był w stanie rozpędzić się do 315 km/h.