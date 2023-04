Skoda Vision 7S wyznacza nowy kierunek marki

Prezentacja partnera

Elektromobilność to przyszłość motoryzacji

Nie przesadzimy mówiąc, że na naszych oczach dokonuje się największa rewolucja w motoryzacji, od momentu stworzenia pierwszego automobilu. Przejście na elektromobilność to nie tylko zmiana rodzaju "paliwa", z jakiego korzystają pojazdy. To rozwijanie zupełnie nowych technologii baterii, duży nacisk na ekologiczne materiały, recykling i dążenie do neutralności klimatycznej na każdym etapie - czy to produkcji, czy użytkowania samochodu. To także konieczność stworzenia nowej infrastruktury oraz inwestowania w odnawialne źródła energii.

Reklama

Najważniejsze są oczywiście same samochody, które wymagają zupełnie nowych technologii oraz podejścia do projektowania. Skoda już w 2020 roku weszła na rynek z modelem Enyaq iV, który nie powstał jako elektryczna wersja spalinowego auta, jak to często ma miejsce w obecnym okresie przejściowym, ale jako elektryk stworzony od podstaw. Stworzenie zupełnie nowej platformy, dedykowanej nowym rozwiązaniom, wymaga kilku lat pracy, co tylko pokazuje, że czeski producent zaczął przygotowania do elektromobilnej rewolucji na długo przed tym, kiedy pojawiły się informacje, że w 2035 roku zostanie wprowadzony zakaz rejestracji nowych aut spalinowych na terenie Unii Europejskiej.

Skoda Vision 7S prezentuje nowy język stylistyczny marki

To wszystko to oczywiście dopiero początek, a przedsmakiem przyszłości Skody jest zaprezentowany niedawno model Vision 7S. Wskazuje on kierunek, w jakim podąży czeski producent i jest zapowiedzią prawdziwie historycznej zmiany.

Zdjęcie Wyjątkowa sylwetka Vision 7S / materiały promocyjne

Zacznijmy od oryginalnej i wyrazistej stylistyki, która stanowi nową jakość w projektowaniu samochodów. Sam producent podkreśla, że jest to język projektowania dla elektrycznej i cyfrowej ery, która wszak właśnie się zaczyna.

Patrząc na Skodę Vision 7S, naszą uwagę natychmiast przyciągają bardzo smukłe reflektory oraz umieszczony między nimi czarny element. Zwykle w tym miejscu znajdowałaby się atrapa chłodnicy, ale ponieważ w aucie elektrycznym jest to element zbędny, ukryto tu czujniki systemów bezpieczeństwa samochodu, dzięki czemu ich obecność nie zakłóca w żaden sposób czystości formy pasa przedniego. Skoda nazwała go Tech-Deck Face i możemy spodziewać się, że zobaczymy go także w innych modelach marki.

Charakterystycznym elementem Vision 7S są także masywne zderzaki, podkreślające solidność samochodu. A ponieważ wykonano je z opon poddanych recyklingowi, wpisują się także w wizję zrównoważonej motoryzacji.

Zdjęcie Skoda Vision 7S pozwoli na wygodne podróżowanie / materiały promocyjne

Wnętrze Skody Vision 7S to połączenie cyfrowej nowoczesności oraz ergonomii i wygody

Duże wrażenie robi także wnętrze Skody Vision 7S, gdzie również postawiono na nowoczesność oraz minimalizm, ale zrobiono to w sposób bardzo umiejętny. Kierowca ma przed sobą eliptyczną kierownicę, ponad którą spogląda na ekran wskaźników (8,8 cala), pokazujący mu tylko najważniejsze wskazania, takie jak prędkość, dane komputera pokładowego oraz działanie systemów bezpieczeństwa. Dodatkowe informacje pojawiają się na wyświetlaczu head-up korzystającego z technologii rozszerzonej rzeczywistości. Z punktu widzenia kierującego, wyświetlają się one na drodze przed nim, więc nie musi odrywać od niej wzroku, aby sprawdzić interesujące go wskazanie. Ponadto na kierownicy, oprócz dwóch pokręteł, umieszczono elementy haptyczne, a także panel dotykowy na dolnym jej ramieniu, pozwalający na sterowanie wieloma funkcjami, gdy samochód jest w trybie relaksu.

Zdjęcie Wizualizacja wnętrza Vision 7S / materiały promocyjne

Centrum zarządzania samochodem stanowi duży ekran o przekątnej 14,6 cala, ustawiony pionowo dla łatwiejszej obsługi. Jego rozmiar pozwala na bardzo przejrzyste prezentowanie dostępnych opcji i szybki wybór funkcji, która nas interesuje. Warto przy tym dodać, że pozostawiono kilka fizycznych przełączników w tym najbardziej rzucające się w oczy trzy pokrętła do klimatyzacji. Widać wyraźnie, że projektanci Skody chcieli stworzyć projekt prawdziwie nowoczesnego i wyznaczającego nowe trendy wnętrza, ale nie zapomnieli przy tym o ergonomii oraz łatwości obsługi, co z punktu widzenia kierowcy jest przecież najistotniejsze.

Zdjęcie

Samo wnętrze wykończono w sposób luksusowy, ale i zrównoważony. Znajdziemy tu sztuczną skórę w zielonym kolorze, nawiązującą do koloru nadwozia, z kontrastującym, pomarańczowym przeszyciem. Ciemne elementy to z kolei ciemna skóra oraz panele pokryte poliestrową tkaniną z recyklingu. Szlachetności kabinie nadają także kryształy, które są podświetlane i mogą służyć jako dodatkowe źródło światła (na przykład podczas wsiadania do samochodu), albo również ostrzegać przed niebezpieczeństwem (jak zbliżającym się innym pojazdem).

Skoda Vision 7S jest SUV-em siedmioosobowym, ale jej praktyczność oraz przyjazność rodzinie, wyraża się nie tylko poprzez przestronność i liczbę foteli. Wnętrze tego auta może stać się także przestrzenią relaksu i wspólnej rozrywki. Fotele w pierwszym rzędzie można obrócić do wewnątrz oraz pochylić, a fotele w drugim rzędzie się rozkładają. Można więc poczuć się jak podczas spędzania czasu w salonie, szczególnie że centralny ekran można obrócić o 90 stopni i oglądać na nim ulubione programy.

Zdjęcie Przestronne wnętrze Vision 7S / materiały promocyjne

Skody Vision 7S przedstawia także nową identyfikację marki

Tak jak wspomnieliśmy, elektromobilność to największa rewolucja w historii motoryzacji, a Skoda Vision 7S odzwierciedla powagę przemiany, jaką przechodzi czeski producent. Podkreśla to również nowe logo marki - to oczywiście nadal symbol uskrzydlonej strzały, ale jest ona teraz dwuwymiarowa, co odzwierciedla nowoczesność oraz czystość formy, jaka cechuje nowy język stylistyczny Skody.

Producent zmienił także zapis znaku słownego ŠKODA, którego projekt oparto na symetrii oraz połączeniu okrągłych kształtów z bordiurami. Uwagę zwraca także znak dialektyczny nad literą "S", który został w nią teraz wkomponowany. Nowy napis będzie teraz częściej pojawiał się na modelach Skody - w przypadki Vision 7S znajdziemy go zarówno z przodu, z tyłu, jak i na kierownicy.

Zdjęcie Nowa identyfikacja marki Skoda / materiały promocyjne

Prezentacja partnera