Siedem hybryd, które najszybciej zaczynają przynosić oszczędności

Consumer Reports jest niezależną amerykańską organizacją non-profit. Jej celem jest dbanie o interesy konsumentów oraz jak najbardziej rzetelne informowanie o produktach i usługach. Do organizacji należy już ponad 6 mln osób, a wyniki jej rankingów i testów są powszechnie respektowane. Consumer Reports bardzo uważnie analizuje także sektor motoryzacyjny. Co ważne, samochody do testów kupuje sama, co jest gwarancją, że werdykt będzie absolutnie obiektywny.

Hybrydy, które najszybciej przynoszą oszczędności

Organizacja przygotowała zestawienie siedmiu hybrydowych samochodów, które pozwolą właścicielom zaoszczędzić najwięcej na paliwie w porównaniu z wersjami benzynowymi oferowanymi na amerykańskim rynku. Do testu dobierano auta w takich samych lub najbardziej zbliżonych wersjach.

Świetnie w teście wypadł hybrydowy Lexus NX 350h. Nie dość, że w USA jest on o 175 dolarów tańszy w zakupie niż wyłącznie benzynowy odpowiednik NX 350, to jeszcze szacowana oszczędność na paliwie wynosi aż 800 dolarów. A to oznacza, że zakup hybrydy jest po prostu o wiele korzystniejszy.

NX jest najlepszy w wersji hybrydowej. Podoba nam się elektryczna moc dostępna od startu, a także to, że to auto jest bardziej dopracowane i wyrafinowane. Przełączanie napędów następuje gładko czytamy w uzasadnieniu

W zestawieniu przygotowanym przez Consumer Reports NX jest jedynym autem z segmentu premium. W Polsce Lexus NX drugiej generacji oferowany jest z dwoma hybrydowymi napędami: jako klasyczna, pełna hybryda NX 350h oraz jako hybryda plug-in NX 450h+, która w trybie wyłącznie elektrycznym jest w stanie pokonać blisko 100 km.

Drugim obok NX-a autem, które w wersji hybrydowej jest tańsze od tej z konwencjonalnym napędem, jest Ford Maverick. Niedostępny w Polsce pick-up jako hybryda kosztuje o tysiąc dolarów mniej, a roczna jazda będzie nim aż o tysiąc dolarów tańsza.

Które hybrydy najskuteczniejsze?

Pozostałych pięć aut na liście w wersji hybrydowej kosztuje nieco więcej niż benzynowe odpowiedniki. Zakup Hyundaia Sante Fe w wersji hybrydowej zwróci się po nieco ponad roku, bo roczna oszczędność na paliwie wynosi 500 dolarów, a auto ze spalinowym silnikiem kosztuje o 660 dolarów mniej.

Zakup hybrydowej Toyoty Highlander to aż tysiąc dolarów oszczędności. Oferowany od 2021 roku w Polsce 7-osobowy SUV ma napęd o łącznej mocy 248 KM i według deklaracji producenta w mieście potrafi spalać nieco ponad 6 litrów paliwa na 100 km. Według Consumer Reports zakup hybrydowego Highlandera zwróci się po 1,5 roku.

Niespełna trzy lata to czas, po którym amerykańskiemu klientowi zwróci się zakup hybrydowej Toyoty RAV4. Roczna oszczędność na paliwie szacowana jest na 600 dolarów, ale benzynowy odpowiednik jest aż o 2 tys. dol. tańszy. - RAV4 z napędem hybrydowym jest cichsza i bardziej zrywna, zwłaszcza ruszając spod świateł, gdy elektryczny motor daje dodatkową moc - wyjaśnia Consumer Reports. Warto pamiętać, że RAV4 występuje w wersji hybrydowej z napędem na przód, inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i oraz jako hybryda typu plug-in.

W zestawieniu znalazły się także dwa auta Hondy. Nieoferowany już w Polsce model Accord w wersji hybrydowej przynosi rocznie 660 dol. oszczędności na paliwie, a hybrydowy CR-V to roczna oszczędność w wysokości 430 dol. w porównaniu z benzynowym odpowiednikiem.