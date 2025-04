To już drugie tego rodzaju ćwiczenia, które zostały zorganizowane w tunelach drogi S3 na Dolnym Śląsku. Podczas ćwiczeń oceniono zdolności służb w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych wypadków. Sprawdzano funkcjonowanie systemów ratowniczych, szybkość reakcji na informacje o zagrożeniu, działanie sprzętu i procedur oraz koordynację działań na miejscu zdarzenia.

Scenariusz ćwieczeń zakładach ekstremalnie niekorzystny ciąg zdarzeń. W ciągu jednego na odcinku S3 od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ miało dość do trzech poważnych zdarzeń.

W krótszym tunelu, w wyniku niedostosowania prędkości, doszło do zderzenia samochodów dostawczego i osobowego. Niepokój wzbudził dym wydobywający się z pierwszego z nich. Osoby, które nim podróżowały, wydostały się z pojazdu o własnych siłach i wyrzuciły niezidentyfikowaną rzecz, przypominającą ładunek wybuchowy. W trakcie ucieczki jedna z nich oddaliła się z bronią, a druga oblała nieznaną substancją pasażerów samochodu, z którym doszło do zderzenia.

Choć na drodze ekspresowej S3 wydarzyło się już wiele, służby musiały poradzić sobie z jeszcze jednym zdarzeniem, tym razem w dłuższym tunelu. W samochodzie osobowym doszło do awarii silnika i choć kierowca zachował się poprawnie i zatrzymał na pasie awaryjnym, nie uchroniło go to od kolizji. W wyniku nieuwagi, inny kierowca podróżujący samochodem z napędem elektrycznym najechał na tył zepsutego pojazdu, co ostatecznie doprowadziło do pożaru samochodu bateryjnego.