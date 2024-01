Spis treści: 01 Strefy Czystego Transportu w Polskich miastach

02 Mieszkaniec Wrocławia sugeruje wprowadzenie opłat za wjazd do centrum

03 Pomysł opłat za wjazd do centrum przypadł do gustu władzom Wrocławia

Strefy Czystego Transportu w Polskich miastach

Plany dotyczące wprowadzenia Stref Czystego Transportu w polskich miastach od początku wzbudzają spore kontrowersje. Z jednej strony władze przekonują, że rozwiązanie to jest konieczne ze względu na zdrowie mieszkańców i tragiczną wręcz jakość powietrza w największych aglomeracjach. Z drugiej strony w kontrze stoi cześć mieszkańców, która obawia się o swoje starsze samochody i ograniczenie swobody przemieszczania się. Jak się jednak okazuje, w przypadku niektórych miejscowości na samym utworzeniu SCT i zakazie wjazdu starych samochodów może się nie skończyć.

Przykładem niech będzie Wrocław, którego władze planują o wiele dalej idące zmiany w przepisach. Według lokalnych serwisów, w urzędzie miejskim dolnośląskiego miasta trwa właśnie dysputa dotycząca nie tylko Strefy Czystego Transportu, ale też ewentualnego wprowadzenia dodatkowych opłat za sam wjazd do centrum aglomeracji. Pieniądze miałyby być pobierane nie zamiast, ale w ramach nowo utworzonej strefy, co oznacza, że kierowcy nie tylko musieliby sprostać wymaganiom SCT, ale też pokrywać z własnej kieszeni ewentualne wypady do centrum stolicy Dolnego Śląska. Chociaż pomysł bez wątpienia brzmi kontrowersyjnie, do jego rozpatrzenia przyczynił się jeden z mieszkańców Wrocławia.

Zdjęcie Wrocław od lat walczy ze smogiem oraz szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami / Krzysztof Kaniewski/REPORTER / East News

Mieszkaniec Wrocławia sugeruje wprowadzenie opłat za wjazd do centrum

Jakiś czas temu do urzędu miasta wpłynęło bowiem pismo, które sugerowało rozwiązania dla wiecznie zatłoczonych ulic Wrocławia i problemów związanych z przekroczonymi normami zanieczyszczeń. Petycja zawierała m.in. dane pochodzące z Kompleksowego Badania Ruchu we Wrocławiu i aglomeracji z 2019 roku. Z ich treści wynikało, że niemal każdej doby do miasta wjeżdża ok. 240 tys. samochodów, a większość z nich należy do mieszkańców okolicznych gmin. Autor pisma zasugerował, by poza utworzeniem Strefy Czystego Transportu, wprowadzić dodatkowe opłaty dla kierowców spoza Wrocławia, co będzie jedynym słusznym rozwiązaniem problemu.

Pomysł opłat za wjazd do centrum przypadł do gustu władzom Wrocławia

Niedawno, podczas sesji rady miasta wrocławscy urzędnicy odrzucili powyższy wniosek, który jak się okazało, stał w nieścisłości względem obecnie obowiązujących przepisów. Jednak sama idea wprowadzenia opłat za wjazd do centrum władzom Wrocławia przypadła do gustu. W urzędzie miejskim rzekomo ruszyły już nawet rozmowy na temat wprowadzenia nowych przepisów, które umożliwiłyby ustanowienie całodobowych opłat za wjazd do wyznaczonego regionu. W tym celu przygotowywany jest nowy projekt uchwały, która ma wprowadzić odpowiednie modyfikacje legislacyjne.

Na obecną chwilę trudno przewidzieć, czy planowane zmiany uda się wprowadzić w życie. Nie wiadomo także, ile kosztowałby ewentualny wjazd do centrum miasta po wprowadzeniu nowych przepisów. Radni zaznaczają jednak, że gdyby opłaty za wjazd do centrum Wrocławia stały się kiedyś rzeczywistością, pobór opłat byłby realizowany w sposób elektroniczny.