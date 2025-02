Samochód sportowy pod lupą. Nowe przepisy, wydatki i formalności

Polski Związek Motorowy opublikował obszerne wyjaśnienie nowych zasad dotyczących rejestracji samochodów do rajdów. To prawdziwie rewolucyjna zmiana, na którą środowisko sportowe czekało od lat. Czy nowe przepisy wreszcie uporządkują panujący od lat bałagan dotyczący przeglądów aut przygotowanych do motorsportu i co na ten temat sądzą sami zawodnicy? Sprawdzamy.