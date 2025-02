Droga ekspresowa S52 na odcinku od Bielska-Białej do Bulowic będzie liczyć 16 km. Przeszło połowa tej trasy będzie prowadzić w województwie śląskim. Nowy odcinek pozwoli na ominięcie od północy jednej z największych wsi w Polsce, czyli liczącej kilkanaście tysięcy mieszkańców miejscowości Kozy. Co więcej, fragment drogi będzie również stanowić południową obwodnicę małopolskich Kęt.

W ramach realizacji 16-kilometrowego odcinka stworzone zostaną trzy węzły – Kozy, Kęty i finalny Bulowice (na zachód od Andrychowa). Połączy on nową ekspresówkę z obecną drogą krajową nr 52. Jak wskazują wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020-2021, tą trasą codziennie przejeżdża prawie 20 tys. pojazdów.

Drogowcy zaznaczają, że wszystkie oferty mieszczą się w ofercie, choć warto podkreślić, że rozstrzał w propozycjach kosztów wykonania zadań jest ogromny. Najtańsza propozycja opiewa na nieco ponad 11,5 mln zł. Najwyższa kwota, którą jedna z firm oczekuje za realizację inwestycji, to ponad 42,2 mln zł.

GDDKiA deklaruje, że w najbliższy piątek (28 lutego 2025 roku) nastąpi otwarcie ofert w postępowaniu na inny odcinek S52, prowadzący od Choczni do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponadto w najbliższych miesiącach ogłoszone zostaną postępowania na pozostałe odcinki Beskidzkiej Drogi Integracyjnej – od Bulowic do Choczni i od Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa. Wnioski o decyzje o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla tych czterech odcinków S52 planuje się złożyć w 2027 roku. Po ich uzyskaniu ogłoszone zostaną przetargi na realizację fragmentów.