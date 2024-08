Droga ekspresowa S19 to ważny element międzynarodowego szlaku Via Carpatia - kluczowego korytarza łączącego Europę Północną i Południową. Docelowo trasa ma przebiegać od Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry, a dalej do Rumunii i Grecji. W Polsce droga będzie miała ok. 700 km długości, a jej ślad będzie przecinał tereny czterech województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

S19 Babica - Jawornik przebiega przez trudny teren

Jeden z najbardziej wymagających fragmentów trasy S19 powstaje na odcinku Babica - Jawornik. To właśnie tam teren charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem. Na przemian przechodzi on przez wzniesienia i doliny, które przeważnie są głębokimi jarami. Dodatkowo na ich dnie można znaleźć ciek wodny. Dodatkowo wyodrębniono siedem obszarów osuwiskowych i sześć predysponowanych osuwiskowo. Prace na tym fragmencie drogi ruszyły we wrześniu ubiegłego roku, a umowa z wykonawcą opiewa na ponad 1,25 mld złotych.

Zdjęcie Droga ekspresowa S19 to ważny element międzynarodowego szlaku Via Carpatia. / GDDKiA

S19 Babica - Jawornik. Jaki jest postęp prac?

Jak zapewnia GDDKiA, trudne ukształtowanie terenu nie przeszkadza budowlańcom w terminowych pracach. Najbliższe miesiące to przede wszystkim kontynuacja robót ziemnych. Wykonawca zakończył odhumusowanie terenu oraz wycinkę drzew i krzewów. Obecnie prowadzone są roboty związane z wykonywaniem wykopów na trasie głównej S19, drodze powiatowej DP1931R oraz na Miejscu Obsługi Podróżnych w miejscowości Jawornik. Kontynuowane są również roboty z zakresu wykonywania robót nasypowych na trasie głównej S19 oraz na łączniku DK19.

Wykonawca kontynuuje również roboty z zakresu wykonywania pali wielkośrednicowych pod posadowienie podpór mostowych obiektów inżynierskich takich jak wiadukty i estakady. Łącznie projekt zakłada budowę ośmiu estakad na wysokich podporach, w tym największa z nich będzie miała długość ok. 1,15 km. Na ten moment trwają roboty związane mi.in. z montażem zbrojenia pali, montażem zbrojenia oczepów fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych oraz prefabrykacją słupów.

Zdjęcie Na ten moment trwają roboty związane mi.in. z montażem zbrojenia pali pod wiadukty i estakady. / GDDKiA

W najbliższych miesiącach wykonawca planuje zakończyć prace związane z przebudową sieci energetycznych. Kontynuowane będą prace w zakresie wykonywania warstw mrozoochronych oraz podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Do końca roku przewidziane jest zakończenie robót związanych z budową pali pod estakady.

S19 Babica - Jawornik. Otwarcie we wrześniu 2026 roku

Odcinek Babica - Jawornik jest realizowany w systemie Projektuj i Buduj. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Jak zaznacza GDDKiA - zaawansowanie robót wynosi ok. 21,55 proc. Jeśli wszystkie prace zostaną zrealizowane w terminie, kierowcy skorzystają z tego nowego już we wrześniu 2026 roku.