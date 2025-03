Inni wskazują na możliwość błędów pomiarowych urządzeń, zwłaszcza w sytuacjach minimalnego przekroczenia prędkości, co może prowadzić do niesłusznych mandatów. Zdarzają się przypadki, w których kierowcy kwestionują pomiary prędkości ze względu na niewłaściwe użytkowanie urządzeń przez funkcjonariuszy, co może prowadzić do błędnych odczytów.