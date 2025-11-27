Spis treści: Wandalska seria we Włocławku - kobieta uszkodziła 17 aut W złości zniszczył dwa samochody. Straty przekroczyły 10 tys. zł Osiedlowy wandalizm - policja apeluje o zgłaszanie każdego przypadku

Wandalska seria we Włocławku - kobieta uszkodziła 17 aut

We Włocławku policjanci zatrzymali 52-letnią kobietę odpowiedzialną za serię uszkodzeń samochodów na jednym z osiedli. Zdarzenia zaczęły się w październiku i obejmowały różne marki aut. Sprawczyni rysowała lakier, powodując liczne uszkodzenia widoczne na całych panelach nadwozia.

Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli pojazd, którym poruszała się kobieta. Zdecydowano o kontroli, jednak kierująca zignorowała sygnały dźwiękowe i świetlne, po czym zaczęła uciekać ulicami miasta. Policjanci podjęli pościg i zatrzymali ją po krótkiej gonitwie.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić kobiecie 18 zarzutów, w tym 17 dotyczących uszkodzenia mienia oraz jeden za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Uszkodzenia obejmowały wiele elementów karoserii, co dla właścicieli może oznaczać koszty napraw liczone w tysiącach złotych.

W złości zniszczył dwa samochody. Straty przekroczyły 10 tys. zł

Do podobnego zdarzenia doszło w Tczewie, choć motywacja sprawcy była inna. Policjanci z wydziału kryminalnego prowadzili sprawę dwóch samochodów oblanych substancją niszczącą lakier. Pojazdy były zaparkowane na osiedlowym parkingu, a uszkodzenia ich właściciele oszacowali na ponad 10 tys. zł.

Po analizie monitoringu i rozmowach z mieszkańcami kryminalni ustalili, że sprawcą jest 60-letni mieszkaniec Tczewa. Jak tłumaczył, zdenerwował się, że ktoś zaparkował na miejscu, które uważał za swoje. Pod wpływem emocji oblał dwa stojące obok samochody żrącą substancją.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty zniszczenia mienia, zagrożone karą do 5 lat więzienia. Policja podkreśla, że spory o miejsca postojowe nie usprawiedliwiają niszczenia cudzej własności.

Osiedlowy wandalizm - policja apeluje o zgłaszanie każdego przypadku

Obie sprawy pokazują, że wandalizm samochodowy może mieć różne podłoże, ale zawsze prowadzi do wysokich strat. Uszkodzenia lakieru czy elementów nadwozia wymagają ponownego lakierowania paneli, co często oznacza wydatek od kilkuset do kilku tys. zł.

Policja apeluje o szybkie zgłaszanie każdego przypadku zniszczenia pojazdu oraz korzystanie z monitoringu osiedlowego. Dzięki temu ustalenie sprawców jest znacznie łatwiejsze.

"Wydarzenia": Wandalizm. Miasta coraz skuteczniejsze w łapaniu sprawców Polsat News Polsat News