Ruszyły kontrole po wprowadzeniu przepisów dotyczących hulajnóg

Straż miejska i ZDM kontrolują warszawskie ulice po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczące hulajnóg. Te pozostawione nieprawidłowo z przepisami i utrudniające ruch są usuwane z ulic. Działania te będą prowadzone cyklicznie.

Zdjęcie / Piotr Kamionka / Reporter

Reklama

"W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących poruszania się hulajnogami elektrycznymi, od 20 maja rozpoczęły się intensywne działania mające na celu egzekwowanie nowego prawa. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i ZDM na warszawskich ulicach prowadzą szeroko zakrojone kontrole" - poinformowała w czwartek stołeczna straż miejska.

Reklama

E-hulajnogi nieprawidłowo pozostawiane na drodze i utrudniające ruch są z nich usuwane. Strażnicy zwracają także szczególną uwagę na sposób poruszania się kierujących e-hulajnogami.

"Osoby poruszające się e-hulajnogami lub urządzeniami transportu osobistego muszą mieć świadomość zmian w prawie oraz wiedzę o nowych przepisach. Muszą też zdawać sobie sprawę z tego, że od 20 maja poruszający się hulajnogą elektryczną jej użytkownik jest kierującym pojazdem, a nie pieszym" - podkreśla straż miejska.

Od czwartku kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, jednak i tam nie będzie mógł przekroczyć 20 km/h.

Wideo Od dziś nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg elektrycznych

Hulajnogą elektryczną można będzie wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Trzeba będzie jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Podobne przepisy przewidziano dla kierujących urządzeniami transportu osobistego. Użytkownicy tych pojazdów będą mogli się poruszać wyłącznie po drogach dla rowerów i chodnikach.

Z kolei w przypadku urządzeń wspomagających ruch, jak np. rolki, wrotki, deskorolka nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych. Ustawa wprowadza również kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych - z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Najwyższy mandat - w wysokości od 300 do 500 zł - będzie można dostać za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Trzeba pamiętać, że w niektórych miejscach samorządy mogą wprowadzić zakaz poruszania się hulajnogami elektrycznymi - tak jest m.in. w Warszawie na Starym Mieście.



***