Pasy bezpieczeństwa pełnią w samochodzie niezwykle istotną rolę - w razie wypadku drogowego mogą one znacząco zwiększyć szanse na przeżycie. Bez nich poduszki powietrzne nie tylko nie będą skuteczne, ale wręcz niebezpieczne. I choć dla wielu zapinanie pasów jest oczywistością - robimy to odruchowo po usadowieniu się na fotelu kierowcy. We współczesnych samochodach przypominają nam o tym również sygnały i kontrolki. Wielu kierowców czy pasażerów ignoruje jednak prawo, komunikaty samochodu, a co najgorsze, własne bezpieczeństwo. I właśnie teraz policja prowadzi specjalną akcję zorientowaną właśnie na takich podróżnych.