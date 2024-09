Ruszył 24-godzinny protest taksówkarzy. Związkowcy grożą paraliżem miast

Greccy taksówkarze rozpoczęli 24-godzinny strajk przeciwko nowym przepisom zaproponowanym przez rząd. Przedstawiony niedawno projekt ustawy zakłada wymianę taksówek poruszających się po drogach Aten i Saloników na pojazdy elektryczne do 2026 roku. Zdaniem greckich przewoźników – to „gwóźdź do trumny” dla całego zawodu.

Zdjęcie 24 godziny bez taksówek. Takiego strajku jeszcze nie było / Getty Images