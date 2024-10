Rusza wielka akcja policji. Na drogi wyjadą patrole ze specjalnym sprzętem

Jak co roku, w zbliżającym się okresie Wszystkich Świętych policjanci przygotowują się do wzmożonych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Od czwartku w całej Polsce pojawi się więcej policyjnych patroli, które będą miały do dyspozycji m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory.

Zdjęcie Rusza wielka akcja policji. Na drogi wyjadą patrole ze specjalnym sprzętem / News Lubuski / East News