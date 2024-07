Rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Krakowie przesunięte

Od 5 sierpnia 2024 roku, krakowską strefę płatnego parkowania miały czekać spore zmiany. Przede wszystkim jej obszar miał zostać zacznie poszerzony, a stawki za postój dla osób nieposiadających Karty Krakowskiej podwyższone. Wprawdzie mieszkańcy stolicy małopolski mieli płacić tyle samo, ale pod jednym warunkiem - rozróżnienie miało być wprowadzone jedynie przy płatności mobilnej. Dziś już wiadomo, że tak się nie stanie, a zarówno mieszkańcy miasta, jak i kierowcy podróżujący do Krakowa będą mogli odetchnąć z ulgą. Przynajmniej na jakiś czas.

Rada Miasta Krakowa przyjęła nową uchwałę

Powodem jest unieważnienie przez wojewodę małopolskiego części uchwały, dotyczącej rozróżnienia w formie płatności i ograniczenia ich tylko do płatności mobilnych. Chociaż od decyzji złożono odwołanie, a Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do argumentacji, Rada Miasta Krakowa została zmuszona do przyjęcia nowej uchwały przygotowanej przez Zarząd Transportu Publicznego. Zgodnie z nią, nowe zasady dotyczące strefy będą obowiązywały dopiero od 10 sierpnia 2026 r. Jednocześnie pokuszono się o wprowadzenie drobnych modyfikacji w zasadach jej działania.

Zdjęcie Obowiązująca strefa płatnego parkowania w Krakowie / Fot. ZDMK /

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa - nowe przepisy wprowadzają m.in. zmiany w abonamentach. Abonament "K" zostanie zastąpiony abonamentem "KR", który mieszkaniec będzie mógł uzyskać po przedstawieniu dokumentów dotyczących prawa posiadania pojazdu. Kraków zrezygnuje także z papierowych abonamentów, które zostaną w całości zastąpione systemem elektronicznym i cyfrową weryfikacją.

Preferencyjne stawki dla posiadaczy Karty Krakowskiej

Ceny za parkowanie zostaną rozróżnione, dla osób posiadających status Karty Krakowskiej oraz pozostałych kierowców. Te zmiany zostaną wprowadzone w sierpniu 2025 r. Wtedy też planowane jest podwyższenie stawek opłat za postój na Obszarze Płatnego Parkowania.

Stawki, z uwzględnieniem progresji:

A - 9 zł, 10 zł, 11 zł, 9 zł - opłata za pierwszą, drugą, trzecią i czwartą godzinę oraz kolejne

B - 8 zł, 9 zł, 10 zł, 8 zł - opłata za pierwszą, drugą, trzecią i czwartą godzinę oraz kolejne

C - 7 zł, 8 zł, 9 zł, 7 zł - opłata za pierwszą, drugą, trzecią i czwartą godzinę oraz kolejne

Stawki dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej (według tego samego schematu):

A - 6 zł, 7 zł, 8 zł, 6 zł

B - 5 zł, 6 zł, 7 zł, 5 zł

C - 4 zł, 4 zł, 4 zł, 4 zł

Zdjęcie Strefa płatnego parkowania w Krakowie. Stawki będą wyższe. / Adam Burakowski/REPORTER / East News

Poszerzenie strefy płatnego parkowania w Krakowie

Zgodnie z nową uchwałą - strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona dopiero w sierpniu 2026 r. Rejony o które planowane jest poszerzenie:

Sektor B30 - dalszy fragment Czarnej Wsi

Sektor C23 - rejon za rondem Antoniego Matecznego w kierunku ulicy Jerzego Turowicza

Sektor C24 - rejon pomiędzy ulicą Za Torem, aleją Pod Kopcem do ulicy Wielickiej

Sektor C31 - rejon Błoń oraz Czarnej Wsi z wyłączeniem obszaru Cichego Kącika

Sektor C32 - rejon Bronowic wzdłuż Armii Krajowej do wysokości ulicy Bronowickiej

Sektor C33 - rejon wzdłuż ulicy Bronowickiej do Armii Krajowej oraz torów kolejowych