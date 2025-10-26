W skrócie Skolim otworzył pierwszą, różową stację paliw w Czeremsze, oferując benzynę po 5,39 zł za litr, znacznie poniżej średnich cen krajowych.

Nowa stacja wyróżnia się nie tylko atrakcyjną ceną paliwa, ale także nietypowym, różowym wyglądem i intensywnym oświetleniem LED.

Obiekt cieszy się popularnością wśród kierowców i fanów artysty, oferuje także możliwość zakupu gadżetów oraz produktów spożywczych.

Nowa stacja paliw Skolima działa w Czeremsze

Skolim otworzył pierwszą stację benzynową w Czeremsze, w województwie podlaskim - miejscowości, z którą jest prywatnie związany. Oficjalne otwarcie zaplanowano na początek listopada, ale kierowcy mogą już teraz korzystać z jej usług.

Na tablicy cenowej widnieją kwoty, które trudno dziś spotkać na większości polskich stacji. Benzyna i olej napędowy kosztują po 5,39 zł za litr, a autogaz - 2,52 zł za litr. To poziom znacznie niższy od średnich cen krajowych, które według danych e-petrol.pl z 22 października 2025 r. wynosiły 5,84 zł za litr benzyny 95, 5,95 zł za olej napędowy i 2,59 zł za LPG.

W mediach społecznościowych Skolim zachęcił obserwatorów, by informowali go o stacjach oferujących jeszcze niższe ceny. "Jeśli znajdziecie tańsze paliwo, napiszcie do mnie" - zaapelował artysta na Instagramie.

Różowa stacja Skolima przyciąga uwagę wyglądem

Stacja Skolima wyróżnia się nie tylko cenami, ale i wyglądem. Z zewnątrz pokryta jest różowym kolorem, a w nocy rozświetla ją intensywne oświetlenie LED.

Według relacji użytkowników, obiekt jest w pełni funkcjonalny, można zatankować paliwo, kupić podstawowe produkty oraz skorzystać z punktu gastronomicznego. Nie brakuje także gadżetów związanych z marką Skolima.

Piosenkarz traktuje przedsięwzięcie również jako element własnego wizerunku. Fani w komentarzach żartują, że to "najbardziej instagramowa stacja paliw w Polsce".

Ceny paliw u Skolima - chwilowy trend?

Otwarcie stacji Skolima wpisuje się w szerszy trend lokalnych inwestycji w sektorze paliwowym. W ostatnich miesiącach część prywatnych operatorów obniżała marże, próbując przyciągnąć klientów korzystnymi ofertami. Skolim, dzięki swojej rozpoznawalności i marketingowej otoczce, może jednak zyskać przewagę w przyciąganiu uwagi.

Nie ujawniono, z jakim dostawcą paliw współpracuje artysta. Analizując aktualne ceny hurtowe, można przypuszczać, że marża detaliczna jest minimalna, a obecna oferta ma charakter promocyjny, typowy dla otwarcia nowego punktu.

Na razie nie wiadomo, czy stacja Skolima jest przedsięwzięciem indywidualnym, czy częścią większej franczyzy. Sam właściciel nie komentuje tych doniesień, choć zapowiedział, że różowe stacje Skolim mogą w przyszłości pojawić się także w innych regionach Polski.

