Rozbudowa S17. Nowy wyrok sądu, kolejne opóźnienia

Trwa spór o Wschodnią Obwodnicę Warszawy

Do zakończenia budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy brakuje już tylko niecałych 14 kilometrów. Niestety właśnie mijają trzy lata, od kiedy toczy się spór w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego krótkiego odcinka. Woda w Wiśle upływa, a kierowcy czekają. Co jest powodem tak gigantycznego opóźnienia?

Warszawska inwestycja utknęła w sądach

Przypomnijmy - w 2017 roku w Białymstoku wydano decyzję środowiskową dotycząca odcinka S17 Drewnica-Ząbki. Dlaczego w Białymstoku? Chodziło o to, by uniknąć ewentualnego konfliktu interesów przy rozpatrywaniu sprawy w Warszawie. Jak się jednak okazało, w lutym 2021 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił w całości wspomnianą decyzję. Umorzone zostały również postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć. Powód? Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska uznał, że organem właściwym dla wydania decyzji powinien być Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zdjęcie Węzeł Zakręt na trasie S17 - Wschodniej Obwodnicy Warszawy / GDDKiA

Wyroki w sprawie dwóch odcinków wschodniej obwodnicy

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. GDDKiA i kilka innych instytucji zaskarżyły decyzje GDOŚ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Ten uchylił decyzję GDOŚ w dwóch wyrokach, dla każdego z odcinków i przekazał sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który z kolei cofnął sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA.

Pierwszy wyrok WSA wydał w październiku 2023 r. kierując do ponownego rozpatrzenia przez GDOŚ. Decyzja dotyczyła krótszego odcinka obwodnicy - Drewnica - Ząbki. 30 stycznia 2024 zapadł drugi wyrok, który uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ w sprawie odcinka S17 Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt), czyli dłuższego z dwóch brakujących fragmentów. Co ważne - decyzja sądu nie jest prawomocna, a więc stronom przysługuje prawo wniesienia dodatkowej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.