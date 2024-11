Spis treści: 01 Jakie samochody ma Robert Lewandowski?

02 Czym jeździ Robert Lewandowski w Barcelonie?

03 Ile kosztuje służbowe auto Lewandowskiego?

Robert Lewandowski w meczu Barcelony z francuskim klubem Brest w piątej kolejce Ligi Mistrzów strzelił dwie bramki - to jego trafienia numer 100 i 101 w tych rozgrywkach. Tym samym polski zawodnik przekroczył barierę stu strzelonych bramek w tych rozgrywkach i znalazł się w bardzo elitarnym gronie trzech piłkarzy, którym się to udało. Polak dołączył do Cristiano Ronaldo (140 goli w Lidze Mistrzów) i Lionela Messiego (120 trafień).

Robert Lewandowski raczej nie chwali się swoimi autami w mediach społecznościowych, ale podobnie jak jego koledzy po fachu, może pochwalić się kolekcją drogich samochodów. Polskiego napastnika można było spotkać za kierownicą Porsche 911 Speedster, Bentleya Continentala GTC czy Ferrari 812 Superfast. Na zgrupowaniach kadry narodowej pojawiał się również w Mercedesie AMG G 63.

Lewandowski jako piłkarz czołowych klubów europejskich ma również do swojej dyspozycji samochody służbowe. I tak jako zawodnik Bayernu Monachium polski napastnik mógł korzystać z samochodów Audi. Po przeniesieniu do Barcelony Lewandowski musiał liczyć się ze zmianą marki, ponieważ od 2019 roku partnerem katalońskiego klubu jest Cupra. Mimo wszystko piłkarz pozostał w pewnym sensie w tym samym motoryzacyjnym uniwersum, ponieważ i Audi, i Cupra należą do koncernu Volkswagena. A żeby było ciekawiej, Cupra zastąpiła na miejscu partnera Barcelony właśnie Audi.

W 2024 roku FC Barcelona i Cupra podjęły decyzję o przedłużeniu współpracy do 2029 roku. Obejmuje ona wszystkie dyscypliny sportowe, w których działa klub z Katalonii. W sierpniu natomiast ogłoszono, że oficjalnym autem klubu został elektryczny SUV Tavascan.

Zdjęcie W sierpniu poinformowano, że oficjalnym samochodem klubu FC Barcelona będzie elektryczna Cupra Tavascan. / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Cupra Tavascan dostępna jest w dwóch wariantach. Wersja Endurance 286 KM i osiąga 100 km/h po 6,8 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h. Akumulator o pojemności 77 kWh netto ma zapewniać zasięg do 568 km. Mocniejsza odmiana VZ 4Drive zapewnia 340 KM i czas do setki na poziomie 5,5 sekundy. Podobnie jak w słabszym wariancie prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h. Akumulator o tej samej pojemności, co poprzednia odmiana, zapewnia w tym przypadku zasięg do 522 km. W naszym kraju katalogowe ceny auta startują od 238 800 zł. Za odmianę VZ 4Drive zapłacić trzeba co najmniej 295 100 zł.