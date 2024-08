Spis treści: 01 Strefa płatnego parkowania w Gdyni. Gdzie i ile kosztuje?

Strefa płatnego parkowania w Gdyni. Gdzie i ile kosztuje?

Od 29 marca w Gdyni funkcjonują dwie strefy płatnego parkowania. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmująca Śródmieście i dzielnicę Kamienna Góra oraz Strefa Płatnego Parkowania działająca na obszarze dzielnic Wzgórze św. Maksymiliana, Działki Leśne i część Grabówka oraz Orłowo.

W strefie śródmiejskiej parkingi płatne są codziennie w godzinach 8:00-20:00 (w dniach 24 i 31 grudnia w godzinach 8:00-14:00). Opłat nie pobiera się natomiast 1 i 6 stycznia w niedzielę i poniedziałek Wielkanocy, a także 25 i 26 grudnia. Ponadto osoby posiadające Identyfikator Mieszkańca Gdyni mogą w każdą niedzielę parkować bezpłatnie. Stawki za parkowanie wyglądają tak:

Pierwsza godzina parkowania: 5,50 zł

Druga godzina: 6,60 zł

Trzecia godzina: 7,90 zł

Czwarta i każda kolejna godzina: 5,50 zł.

W Strefie Płatnego Parkowania opłaty za parkowanie obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. W dniach 24 i 31 grudnia godziny, w których trzeba zapłacić są skrócone - opłaty obowiązują od 8:00 do 14:00. Koszty parkowania prezentują się następująco:

Pierwsza godzina: 3,90 zł

Druga godzina: 4,60 zł

Trzecia godzina: 5,50 zł

Czwarta godzina i kolejne: 3,90 zł

Strefa płatnego parkowania w Gdyni. Radni chcą zmian

Miejski klub radnych Gdyński Dialog chce jednak zmian w działaniu stref. Zaprezentowany został ostatnio projekt uchwały, który mógłby to umożliwić. Zawarte w projekcie propozycje zakładają skrócenie godzin obowiązywania płatnego parkowania. Parkingi miałyby być bezpłatne już po godzinie 18:00. Działacze klubu mają nadzieję, że w ten sposób zwiększy się atrakcyjność instytucji kulturalnych i punktów gastronomicznych w dzielnicach objętych strefą. Klub chce również zmniejszyć zakres strefy w dzielnicach Orłowo i Działki Leśne, a także zabrać parkomaty sprzed cmentarza Witomińskiego.

Ponadto proponowane jest zniesienie przepisu o obowiązywaniu abonamentu tylko w promieniu 300 m od miejsca zamieszkania. Propozycja ujęta w projekcie zakłada, że mieszkaniec będzie mógł zaparkować w dowolnym miejscu w obrębie swojej dzielnicy. Ulgi te mają być połączone z Kartą Mieszkańca. Posiadacze tej karty mieliby również zyskać możliwość parkowania w centrum miasta w niedziele za darmo. Zmiany miałyby dotyczyć również stawek za parkowania. Radni z ramienia wspomnianego klubu chcieliby, żeby pierwsze 30 minut postoju każdego dnia kosztowało 50 groszy. Oczywiście dotyczyłoby to wyłącznie osób, które zarejestrowały swoje auta przez Kartę Mieszkańca.

Projekt zakłada również obniżenie opłaty za drugi samochód zarejestrowany pod tym samym adresem. Klub chce, by abonament na drugie auto w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania wynosił 50 zł za miesiąc, a w Strefie Płatnego Parkowania 30 zł. Oprócz tego proponowane jest zmniejszenie minimalnej wymaganej opłaty za parkowanie z dotychczasowych 2 zł do 50 groszy,.

Parkowanie w Gdyni ze zmianami. Od kiedy?

Na specjalnej konferencji prasowej projekt uchwały zaprezentowały radne z ramienia klubu, Beata Zastawna i Anna Salomon. Jak zapowiedziano, zmiany mają sprzyjać rotacji miejsc parkingowych. "Z jednej strony rozumiemy konieczność ograniczania ruchu w centrum miasta oraz rotacji parkujących pojazdów, z drugiej - chcielibyśmy, aby opłaty związane z istnieniem strefy płatnego parkowania były jak najmniej dotkliwe dla tych, którzy w Gdyni mieszkają i poruszają się na co dzień. Uważamy, że Gdynia powinna być miastem przyjaznym przede wszystkim dla swoich mieszkańców - mówiła radna Beata Zastawna.

Jak zapowiedziano, projekt zmian "jest efektem analiz i kompromisów i obejmuje te oczekiwane przez mieszkańców zmiany, które są możliwe do wprowadzenia w krótkim czasie". Obecnie prowadzone są konsultacje z Radami Dzielnic, w których działa strefa płatnego parkowania, a także z innymi klubami w Radzie Miasta. Zdaniem klubu zmiany mogłyby wejść w życie już od początku przyszłego roku. Jak informuje portal radiogdansk.pl, zmiany miałyby ograniczyć wpływy do budżetu miasta o ok. 3 mln zł rocznie.