Rewolucja na parkingach Lidla i Biedronki. Od 1,85 zł za godzinę

Do końca 2024 roku sieci handlowe musiały dostosować swoje parkingi do pokoleniowej zmiany, jaka zachodzi właśnie na europejskich drogach. Zgodnie z Ustawą o elektromobilności od 1 stycznia właściciele budynków niemieszkalnych, przy których znajdują się parkingi o co najmniej 20 miejscach postojowych, zobowiązani zostali do wyposażenia ich w przynajmniej 1 punkt ładowania samochodów elektrycznych. Właśnie z tego powodu przez parkingi sieci handlowych przetoczyła się ostatnio prawdziwa rewolucja – w szybkim tempie zaroiło się tam od ładowarek.